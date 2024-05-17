https://ria.ru/20240517/mars-1946608331.html
Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе
Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе - РИА Новости, 17.05.2024
Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:07
2024-05-17T11:07
2024-05-17T11:08
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владимир путин
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе. Путин во время визита в Харбин в пятницу приехал в Харбинский политехнический университет. Главу государства ознакомили с экспозицией, посвященной космическим технологиям. В частности, главе государства показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители китайской стороны отметили, что хотели бы и дальше совместно с РФ работать в космической сфере, чтобы китайский и российский флаги были совместно развернуты на Марсе. "Хорошая идея", - отреагировал на предложение Путин. Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. С мая 2020 года университет находится под санкциями США, официальная причина - "приобретение и попытка приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с Народно-освободительной армией Китая".
https://ria.ru/20240407/mask-1938467062.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, китай, марс, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Марс, Владимир Путин
Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе
Путин назвал хорошей идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе