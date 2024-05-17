https://ria.ru/20240517/mars-1946608331.html

Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе

Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе - РИА Новости, 17.05.2024

Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:07

2024-05-17T11:07

2024-05-17T11:08

космос - риа наука

россия

китай

марс

владимир путин

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идеей предложение, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе. Путин во время визита в Харбин в пятницу приехал в Харбинский политехнический университет. Главу государства ознакомили с экспозицией, посвященной космическим технологиям. В частности, главе государства показали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага. Представители китайской стороны отметили, что хотели бы и дальше совместно с РФ работать в космической сфере, чтобы китайский и российский флаги были совместно развернуты на Марсе. "Хорошая идея", - отреагировал на предложение Путин. Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. С мая 2020 года университет находится под санкциями США, официальная причина - "приобретение и попытка приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с Народно-освободительной армией Китая".

https://ria.ru/20240407/mask-1938467062.html

россия

китай

марс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, китай, марс, владимир путин