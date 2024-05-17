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В России продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя - РИА Новости, 17.05.2024
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18:41 17.05.2024 (обновлено: 19:20 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/markirovka-1946762112.html
В России продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя
В России продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя - РИА Новости, 17.05.2024
В России продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя
Правительство России утвердило продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года - до 31 мая 2026 года, следует из... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:41
2024-05-17T19:20
экономика
россия
москва
московская область (подмосковье)
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года - до 31 мая 2026 года, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости. В марте Совет Федерации одобрил закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ. Эксперимент проводится в ряде регионов РФ с 1 июня 2021 года и должен был завершиться 31 мая 2024 года. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Теперь же его срок продлен до 31 мая 2026 года включительно. "Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 854. … В наименовании и пункте 1 слова "по 31 мая 2024 года" заменить словами "по 31 мая 2026 года", - говорится в постановлении. Документом также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте. В частности, территория и помещения таких складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Площадь помещения таможенного склада должна составлять не менее 100 квадратных метров.
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россия
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экономика, россия, москва, московская область (подмосковье), совет федерации рф
Экономика, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Совет Федерации РФ
В России продлили эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Правительство продлило эксперимент по маркировке импортного алкоголя на два года

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило продление эксперимента по маркировке импортного алкоголя на территории страны еще на 2 года - до 31 мая 2026 года, следует из соответствующего постановления кабмина, с которым ознакомилось РИА Новости.
В марте Совет Федерации одобрил закон о продлении на два года эксперимента по маркировке импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ) на таможенных складах на территории РФ.
Эксперимент проводится в ряде регионов РФ с 1 июня 2021 года и должен был завершиться 31 мая 2024 года. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Теперь же его срок продлен до 31 мая 2026 года включительно.
"Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года № 854. … В наименовании и пункте 1 слова "по 31 мая 2024 года" заменить словами "по 31 мая 2026 года", - говорится в постановлении.
Документом также установлены дополнительные требования к таможенным складам и складам временного хранения, задействованным в эксперименте. В частности, территория и помещения таких складов должны быть оборудованы круглосуточной системой видеонаблюдения и электронной пропускной системой. Площадь помещения таможенного склада должна составлять не менее 100 квадратных метров.
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