https://ria.ru/20240517/lut-1946639573.html

В Минсельхозе заявили о необходимости пересеять 900 тысяч гектаров посевов

В Минсельхозе заявили о необходимости пересеять 900 тысяч гектаров посевов - РИА Новости, 17.05.2024

В Минсельхозе заявили о необходимости пересеять 900 тысяч гектаров посевов

Порядка 900 тысяч гектаров посевов в стране необходимо пересеять из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут во время выступления на пленарной... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:41

2024-05-17T12:41

2024-05-17T12:42

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Порядка 900 тысяч гектаров посевов в стране необходимо пересеять из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность". "У нас сейчас, вы знаете, есть плохая ситуация с заморозками, погода сейчас нас подводит. И у нас выпало, фактически... порядка 900 тысяч гектар выпало на пересев", - сказала Лут. По ее словам, селекционеры готовы бесплатно выдавать хорошие семена для пересева или сделать отсрочку по оплате до 1 ноября.

https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html

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россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика