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В Минсельхозе заявили о необходимости пересеять 900 тысяч гектаров посевов
В Минсельхозе заявили о необходимости пересеять 900 тысяч гектаров посевов - РИА Новости, 17.05.2024
В Минсельхозе заявили о необходимости пересеять 900 тысяч гектаров посевов
Порядка 900 тысяч гектаров посевов в стране необходимо пересеять из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут во время выступления на пленарной... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:41
2024-05-17T12:41
2024-05-17T12:42
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Порядка 900 тысяч гектаров посевов в стране необходимо пересеять из-за заморозков, заявила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность". "У нас сейчас, вы знаете, есть плохая ситуация с заморозками, погода сейчас нас подводит. И у нас выпало, фактически... порядка 900 тысяч гектар выпало на пересев", - сказала Лут. По ее словам, селекционеры готовы бесплатно выдавать хорошие семена для пересева или сделать отсрочку по оплате до 1 ноября.
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россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
В Минсельхозе заявили о необходимости пересеять 900 тысяч гектаров посевов
Лут: около 900 тысяч гектаров посевов необходимо пересеять из-за заморозков