https://ria.ru/20240517/lancet-1946711804.html

Исследователи спрогнозировали рост мировой продолжительности жизни

Исследователи спрогнозировали рост мировой продолжительности жизни - РИА Новости, 17.05.2024

Исследователи спрогнозировали рост мировой продолжительности жизни

Мировая продолжительность жизни вырастет почти на 5 лет к 2050 году, с 73,6 года в 2022 году до 78,2 года в 2022 году, говорится в исследовании, опубликованном... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:16

2024-05-17T16:16

2024-05-17T16:16

африка

сахара

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734364657_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_dbdbf75cc8e8059a42b3a7ae7a0c963d.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировая продолжительность жизни вырастет почти на 5 лет к 2050 году, с 73,6 года в 2022 году до 78,2 года в 2022 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet. "Мы спрогнозировали продолжение роста мировой… продолжительности жизни между 2022 годом мировая продолжительность жизни 73,6 года…) и 2050 годом (78,2 года…)" - говорится в исследовании. Отмечается, что продолжительность жизни мужчин к 2050 году должна вырасти на 4,9 года до 76 лет, а женщин – на 4,3 года, до 80,5 года. Исследователи отмечают, что продолжительность жизни будет расти быстрее в регионах, где сейчас наблюдается относительно низкая продолжительность жизни, например в Африке к югу от Сахары. Авторы работы связывают продолжение роста продолжительности жизни с мерами в области общественного здравоохранения, благодаря которым улучшается выживаемость людей при сердечно-сосудистых заболеваниях, COVID-19 и ряде инфекционных заболеваний. В то же время исследователи подчеркивают, что мешать росту продолжительности жизни в дальнейшем будут в большей степени неинфекционные заболевания, чем инфекционные, выделяя при этом сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническую обструктивную болезнь легких и диабет.

https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html

https://ria.ru/20231221/ratsion-1917122481.html

африка

сахара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, сахара, здоровье - общество