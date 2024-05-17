https://ria.ru/20240517/lancet-1946711804.html
Исследователи спрогнозировали рост мировой продолжительности жизни
Исследователи спрогнозировали рост мировой продолжительности жизни - РИА Новости, 17.05.2024
Исследователи спрогнозировали рост мировой продолжительности жизни
Мировая продолжительность жизни вырастет почти на 5 лет к 2050 году, с 73,6 года в 2022 году до 78,2 года в 2022 году, говорится в исследовании, опубликованном... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:16
2024-05-17T16:16
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировая продолжительность жизни вырастет почти на 5 лет к 2050 году, с 73,6 года в 2022 году до 78,2 года в 2022 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet. "Мы спрогнозировали продолжение роста мировой… продолжительности жизни между 2022 годом мировая продолжительность жизни 73,6 года…) и 2050 годом (78,2 года…)" - говорится в исследовании. Отмечается, что продолжительность жизни мужчин к 2050 году должна вырасти на 4,9 года до 76 лет, а женщин – на 4,3 года, до 80,5 года. Исследователи отмечают, что продолжительность жизни будет расти быстрее в регионах, где сейчас наблюдается относительно низкая продолжительность жизни, например в Африке к югу от Сахары. Авторы работы связывают продолжение роста продолжительности жизни с мерами в области общественного здравоохранения, благодаря которым улучшается выживаемость людей при сердечно-сосудистых заболеваниях, COVID-19 и ряде инфекционных заболеваний. В то же время исследователи подчеркивают, что мешать росту продолжительности жизни в дальнейшем будут в большей степени неинфекционные заболевания, чем инфекционные, выделяя при этом сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническую обструктивную болезнь легких и диабет.
https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html
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африка, сахара, здоровье - общество
Африка, Сахара, Здоровье - Общество
Исследователи спрогнозировали рост мировой продолжительности жизни
Lancet: мировая продолжительность жизни вырастет почти на пять лет к 2050 году
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Мировая продолжительность жизни вырастет почти на 5 лет к 2050 году, с 73,6 года в 2022 году до 78,2 года в 2022 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Lancet.
"Мы спрогнозировали продолжение роста мировой… продолжительности жизни между 2022 годом мировая продолжительность жизни 73,6 года…) и 2050 годом (78,2 года…)" - говорится в исследовании.
Отмечается, что продолжительность жизни мужчин к 2050 году должна вырасти на 4,9 года до 76 лет, а женщин – на 4,3 года, до 80,5 года.
Исследователи отмечают, что продолжительность жизни будет расти быстрее в регионах, где сейчас наблюдается относительно низкая продолжительность жизни, например в Африке
к югу от Сахары
.
Авторы работы связывают продолжение роста продолжительности жизни с мерами в области общественного здравоохранения, благодаря которым улучшается выживаемость людей при сердечно-сосудистых заболеваниях, COVID-19 и ряде инфекционных заболеваний.
В то же время исследователи подчеркивают, что мешать росту продолжительности жизни в дальнейшем будут в большей степени неинфекционные заболевания, чем инфекционные, выделяя при этом сердечно-сосудистые заболевания, рак, хроническую обструктивную болезнь легких и диабет.