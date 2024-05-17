https://ria.ru/20240517/kravtsov-1946691180.html
Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей
Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей - РИА Новости, 17.05.2024
Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей
Стоимость учебника по истории России для колледжей в регионах с учетом доставки может составить около 365 рублей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:07
2024-05-17T15:07
2024-05-17T15:34
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость учебника по истории России для колледжей в регионах с учетом доставки может составить около 365 рублей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В Думе я говорил, что мы будем работать по снижению стоимости на учебники, так вот, тот новый механизм, который согласован с Федеральной антимонопольной службой, нам позволил буквально вчера, итоги аукциона мы подвели, определить цену за учебник для колледжей по истории России. Этот учебник не требует создания оригинал-макета, потому что мы за основу взяли государственный учебник для школ, и стоимость аукциона показала 365,5 рублей – это тиражирование и доставка в регионы", - сказал Кравцов в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ. Также министр напомнил, что ранее коммерческий учебник в мягкой обложке стоил порядка 900 рублей.
https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей
Кравцов: стоимость учебника по истории для колледжей может составить 365 рублей
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость учебника по истории России для колледжей в регионах с учетом доставки может составить около 365 рублей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В Думе я говорил, что мы будем работать по снижению стоимости на учебники, так вот, тот новый механизм, который согласован с Федеральной антимонопольной службой, нам позволил буквально вчера, итоги аукциона мы подвели, определить цену за учебник для колледжей по истории России. Этот учебник не требует создания оригинал-макета, потому что мы за основу взяли государственный учебник для школ, и стоимость аукциона показала 365,5 рублей – это тиражирование и доставка в регионы", - сказал Кравцов в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ.
Также министр напомнил, что ранее коммерческий учебник в мягкой обложке стоил порядка 900 рублей.