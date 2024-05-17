https://ria.ru/20240517/kravtsov-1946691180.html

Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей

Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей - РИА Новости, 17.05.2024

Кравцов оценил стоимость учебника по истории для колледжей

Стоимость учебника по истории России для колледжей в регионах с учетом доставки может составить около 365 рублей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:07

2024-05-17T15:07

2024-05-17T15:34

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Стоимость учебника по истории России для колледжей в регионах с учетом доставки может составить около 365 рублей, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "В Думе я говорил, что мы будем работать по снижению стоимости на учебники, так вот, тот новый механизм, который согласован с Федеральной антимонопольной службой, нам позволил буквально вчера, итоги аукциона мы подвели, определить цену за учебник для колледжей по истории России. Этот учебник не требует создания оригинал-макета, потому что мы за основу взяли государственный учебник для школ, и стоимость аукциона показала 365,5 рублей – это тиражирование и доставка в регионы", - сказал Кравцов в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ. Также министр напомнил, что ранее коммерческий учебник в мягкой обложке стоил порядка 900 рублей.

https://ria.ru/20240512/kravtsov-1945410523.html

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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование