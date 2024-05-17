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В СФ рассказали о заинтересованности Туркмении в проекте "Поезд памяти" - РИА Новости, 17.05.2024
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13:40 17.05.2024 (обновлено: 15:37 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kosachev-1946665493.html
В СФ рассказали о заинтересованности Туркмении в проекте "Поезд памяти"
В СФ рассказали о заинтересованности Туркмении в проекте "Поезд памяти" - РИА Новости, 17.05.2024
В СФ рассказали о заинтересованности Туркмении в проекте "Поезд памяти"
Национальный лидер Туркмении, глава верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в участии школьников из своей страны в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:40
2024-05-17T15:37
россия
белоруссия
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
константин косачев
валентина матвиенко
совет федерации рф
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Национальный лидер Туркмении, глава верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в участии школьников из своей страны в культурно-образовательном проекте "Поезд памяти", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Косачев встретился с Бердымухамедовым на полях Международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum 2024", сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента. "Вице-спикер СФ сообщил, что Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в участии школьников из Туркменистана в культурно-образовательном проекте "Поезд Памяти" в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе беседы стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество государств Центральной Азии и России ашхабадского формата "пять плюс один", - отмечается в сообщении пресс-службы. В ходе встречи Бердымухамедов также подтвердил готовность содействовать "совместной выработке востребованных временем эффективны форм взаимодействия". Он предложил разработать "исламскую инициативу во имя мира, взаимопонимания и доверия" и обсудить её с Организацией исламского сотрудничества. "Голос исламских стран должен быть твердым и прозвучать ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире — перевода конфликтов в переговорное русло, создания условий для уважительного диалога. Предлагаю на этом форуме разработать исламскую инициативу во имя мира, взаимопонимания и доверия", — сказал Бердымухамедов, отметив, что это должен быть согласованный комплекс мер. Косачев обратил внимание на важность и актуальность инициатив, выдвинутых главой туркменистанского парламента. "Практическая реализация конструктивных предложений призвана придать действенный импульс многолетним межгосударственным отношениям в рамках "Россия–Исламский мир", - сказал вице-спикер СФ. Проект "Поезд памяти" проводится по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с участием РЖД. Проект имеет статус мероприятия Союзного государства. В 2022 году в нем приняли участие 100 десятиклассников из России и 100 - из Белоруссии. В 2023 году добавились участники еще из двух стран - Армении и Киргизии.
https://ria.ru/20240416/turkmeniya-1940390156.html
https://ria.ru/20240516/delegatsiya-1946550315.html
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россия, белоруссия, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, константин косачев, валентина матвиенко, совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Белоруссия, Туркмения, Гурбангулы Бердымухамедов, Константин Косачев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
В СФ рассказали о заинтересованности Туркмении в проекте "Поезд памяти"

Косачев: Бердымухамедов заинтересован в участии детей в проекте "Поезд памяти"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЭкспозиция вагона "Поезда Победы"
Экспозиция вагона Поезда Победы - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Экспозиция вагона "Поезда Победы". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Национальный лидер Туркмении, глава верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в участии школьников из своей страны в культурно-образовательном проекте "Поезд памяти", заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Косачев встретился с Бердымухамедовым на полях Международного экономического форума "Россия-Исламский мир: KazanForum 2024", сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
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"Вице-спикер СФ сообщил, что Гурбангулы Бердымухамедов выразил заинтересованность в участии школьников из Туркменистана в культурно-образовательном проекте "Поезд Памяти" в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе беседы стороны договорились развивать межпарламентское сотрудничество государств Центральной Азии и России ашхабадского формата "пять плюс один", - отмечается в сообщении пресс-службы.
В ходе встречи Бердымухамедов также подтвердил готовность содействовать "совместной выработке востребованных временем эффективны форм взаимодействия". Он предложил разработать "исламскую инициативу во имя мира, взаимопонимания и доверия" и обсудить её с Организацией исламского сотрудничества.
"Голос исламских стран должен быть твердым и прозвучать ясным призывом сделать максимум для деэскалации обстановки в мире — перевода конфликтов в переговорное русло, создания условий для уважительного диалога. Предлагаю на этом форуме разработать исламскую инициативу во имя мира, взаимопонимания и доверия", — сказал Бердымухамедов, отметив, что это должен быть согласованный комплекс мер.
Косачев обратил внимание на важность и актуальность инициатив, выдвинутых главой туркменистанского парламента.
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"Практическая реализация конструктивных предложений призвана придать действенный импульс многолетним межгосударственным отношениям в рамках "Россия–Исламский мир", - сказал вице-спикер СФ.
Проект "Поезд памяти" проводится по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой с участием РЖД. Проект имеет статус мероприятия Союзного государства. В 2022 году в нем приняли участие 100 десятиклассников из России и 100 - из Белоруссии. В 2023 году добавились участники еще из двух стран - Армении и Киргизии.
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РоссияБелоруссияТуркменияГурбангулы БердымухамедовКонстантин КосачевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФОрганизация исламского сотрудничестваРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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