https://ria.ru/20240517/koreya-1946790912.html

В Южной Корее прошел финал 14-го Конкурса по русскому языку среди студентов

В Южной Корее прошел финал 14-го Конкурса по русскому языку среди студентов - РИА Новости, 17.05.2024

В Южной Корее прошел финал 14-го Конкурса по русскому языку среди студентов

Финал 14-го Конкурса по русскому языку для студентов корейских вузов состоялся в пятницу в Южной Корее с участием посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:46

2024-05-17T20:46

2024-05-17T20:46

россия

южная корея

сеул

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СЕУЛ, 17 мая – РИА Новости. Финал 14-го Конкурса по русскому языку для студентов корейских вузов состоялся в пятницу в Южной Корее с участием посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева, организаторы конкурса отметили важность его проведения на фоне временных осложнений в корейско-российских отношениях, передаёт корреспондент РИА Новости. Ежегодный конкурс, который проводится уже 14-й раз и не прекращался даже в годы пандемии коронавируса, в этом году был посвящен 150-летию со дня рождения русского и советского актёра и режиссёра Всеволода Мейерхольда и имел соответствующую тематику. В организации конкурса принимали участие Институт российских исследований Университета иностранных языков Хангук, Посольство РФ в Южной Корее, Россотрудничество, Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF), Корейско-российский деловой совет (KRBC) и Фонд "Русский Мир". Финал конкурса посетил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Он отметил, что тематика конкурса в этом году показывает "глубину проникновения" российской культуры в корейское общество. "Хотя сейчас, кажется, не самое лучшее время для двусторонних отношений, те, кто сейчас изучает русский язык, в перспективе будут иметь высокую востребованность", - заявил посол на церемонии открытия финала и пожелал успехов участникам. Как заявил на открытии профессор Университета иностранных языков Хангук Ким Хён Тхэк, знание русского языка сейчас особо важно. "Последнее время из-за напряженных обстоятельств на международной арене отношения между Россией и Южной Кореей не такие как прежде, поэтому и значение этого конкурса – важнее чем когда-либо", - заявил профессор. В отборочных этапах конкурса приняли участие студенты 15 вузов, а в финал прошли восемь студентов, в том числе учащиеся Университета иностранных языков Хангук, университетов Кёнбук, Кёнхи, Кёнсан и Сонгюнгван, а также Военной академии иностранных языков. Как сообщила РИА Новости одна из преподавателей Военной академии, в ней постоянно готовят кадры со знанием русского языка, южнокорейская армия таким образом направляет своих военнослужащих для временного повышения квалификации, и они затем востребованы на различных должностях включая военных атташе. Финалистов разделили на две группы и по очереди проводили с ними панельную дискуссию, обсуждая на русском языке различные вопросы, касающиеся тематики конкурса – театра, драматургии и искусства. Главный приз в размере миллиона вон (около 730 долларов) забрал студент университета Сонгюнгван Хван Се Юн, второе - студентка Университета иностранных языков Хангук Ким О Чжин, а третье – учащаяся университета Кёнхи Пак Е На. Было также определено и четвертое место, и еще четыре приза зрительских симпатий. Все финалисты в дальнейшем получат призы и грамоты на отдельной церемонии награждения в посольстве РФ.

https://ria.ru/20240516/koreya-1946318680.html

https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html

https://ria.ru/20240204/koreya-1925286336.html

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россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), фонд "русский мир", в мире, русский язык в мире