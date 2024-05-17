https://ria.ru/20240517/kompanii-1946701850.html

Две рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке перешли в госсобственность

Две рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке перешли в госсобственность - РИА Новости, 17.05.2024

Две рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке перешли в госсобственность

Активы ещё двух дальневосточных рыбопромышленных компаний - ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла" - перешли в собственность государства по решению Арбитражного... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:49

2024-05-17T15:49

2024-05-17T15:59

экономика

дальний восток

россия

происшествия

приморский край

олег кан

генеральная прокуратура рф

великобритания

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Активы ещё двух дальневосточных рыбопромышленных компаний - ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла" - перешли в собственность государства по решению Арбитражного суда Приморского края, свидетельствуют данные единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).В среду в госреестре появились записи о том, что в собственность Российской Федерации перешли дальневосточные рыбопромышленные компании "Реал Девелопмент" и "Мерлион".C пятницы Росимуществу принадлежат компании ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла". Соответствующие записи также внесены в ЕГРЮЛ.Арбитражный суд Приморского края 2 мая по иску Генеральной прокуратуры взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и "крабовый король" Дмитрий Дремлюга. Суд признал недействительными договоры между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба.Защита обжалует это решение, сообщал РИА Новости адвокат, представляющий ООО "Владорион".Генпрокуратура просила также в счет частичного возмещения ущерба обратить взыскание на доли ответчиков в компаниях. Их совокупная стоимость составляет более полутора миллионов рублей, но не превышает размер ущерба. Речь шла о четырёх компаниях - ООО "Реал Девелопмент", ООО "Мерлион", ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла".В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".В конце марта Арбитражный суд Приморского края взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания.В августе 2023 года суд передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей. Тогда речь также шла о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. По информации дальневосточных СМИ, бизнесмен, против которого возбудили несколько уголовных дел, уехал из России более десяти лет назад. Он - гражданин Украины.Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html

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экономика, дальний восток, россия, происшествия, приморский край, олег кан, генеральная прокуратура рф, великобритания, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)