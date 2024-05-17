https://ria.ru/20240517/kompanii-1946701850.html
Две рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке перешли в госсобственность
Две рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке перешли в госсобственность - РИА Новости, 17.05.2024
Две рыбопромышленные компании на Дальнем Востоке перешли в госсобственность
Активы ещё двух дальневосточных рыбопромышленных компаний - ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла" - перешли в собственность государства по решению Арбитражного... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:49
2024-05-17T15:49
2024-05-17T15:59
экономика
дальний восток
россия
происшествия
приморский край
олег кан
генеральная прокуратура рф
великобритания
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Активы ещё двух дальневосточных рыбопромышленных компаний - ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла" - перешли в собственность государства по решению Арбитражного суда Приморского края, свидетельствуют данные единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).В среду в госреестре появились записи о том, что в собственность Российской Федерации перешли дальневосточные рыбопромышленные компании "Реал Девелопмент" и "Мерлион".C пятницы Росимуществу принадлежат компании ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла". Соответствующие записи также внесены в ЕГРЮЛ.Арбитражный суд Приморского края 2 мая по иску Генеральной прокуратуры взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и "крабовый король" Дмитрий Дремлюга. Суд признал недействительными договоры между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба.Защита обжалует это решение, сообщал РИА Новости адвокат, представляющий ООО "Владорион".Генпрокуратура просила также в счет частичного возмещения ущерба обратить взыскание на доли ответчиков в компаниях. Их совокупная стоимость составляет более полутора миллионов рублей, но не превышает размер ущерба. Речь шла о четырёх компаниях - ООО "Реал Девелопмент", ООО "Мерлион", ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла".В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".В конце марта Арбитражный суд Приморского края взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания.В августе 2023 года суд передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей. Тогда речь также шла о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. По информации дальневосточных СМИ, бизнесмен, против которого возбудили несколько уголовных дел, уехал из России более десяти лет назад. Он - гражданин Украины.Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html
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экономика, дальний восток, россия, происшествия, приморский край, олег кан, генеральная прокуратура рф, великобритания, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Дальний Восток, Россия, Происшествия, Приморский край, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ, Великобритания, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Активы ещё двух дальневосточных рыбопромышленных компаний - ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла" - перешли в собственность государства по решению Арбитражного суда Приморского края, свидетельствуют данные единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В среду в госреестре появились записи о том, что в собственность Российской Федерации перешли дальневосточные рыбопромышленные компании "Реал Девелопмент" и "Мерлион".
C пятницы Росимуществу
принадлежат компании ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла". Соответствующие записи также внесены в ЕГРЮЛ.
Арбитражный суд Приморского края 2 мая по иску Генеральной прокуратуры взыскал 17,4 миллиарда рублей с дальневосточных рыбопромышленников, среди которых и "крабовый король" Дмитрий Дремлюга. Суд признал недействительными договоры между Федеральным агентством по рыболовству и компаниями-ответчиками, закрепляющие доли квот на вылов краба.
Защита обжалует это решение, сообщал РИА Новости адвокат, представляющий ООО "Владорион".
Генпрокуратура
просила также в счет частичного возмещения ущерба обратить взыскание на доли ответчиков в компаниях. Их совокупная стоимость составляет более полутора миллионов рублей, но не превышает размер ущерба. Речь шла о четырёх компаниях - ООО "Реал Девелопмент", ООО "Мерлион", ООО "Рыбный Остров" и ООО "Апелла".
В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан
.
В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".
В конце марта Арбитражный суд Приморского края взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.
Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании
. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.
В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания.
В августе 2023 года суд передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей. Тогда речь также шла о возмещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам. По информации дальневосточных СМИ, бизнесмен, против которого возбудили несколько уголовных дел, уехал из России
более десяти лет назад. Он - гражданин Украины
.
Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.