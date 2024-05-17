https://ria.ru/20240517/knr-1946756923.html

В РПЦ надеются, что в Китае увеличится число православных священников

В РПЦ надеются, что в Китае увеличится число православных священников - РИА Новости, 17.05.2024

В РПЦ надеются, что в Китае увеличится число православных священников

В Русской православной церкви надеются, что власти КНР продолжат поиск кандидатов в православные священники, потребность в них растет, также РФ и КНР призваны... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:22

2024-05-17T18:22

2024-05-17T19:03

китай

харбин

россия

владимир путин

си цзиньпин

русская православная церковь

московский патриархат

отдел внешних церковных связей московского патриархата

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что власти КНР продолжат поиск кандидатов в православные священники, потребность в них растет, также РФ и КНР призваны сохранять памятники культуры – храмы и кладбища, рассказал РИА Новости представитель секретариата по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Кирилл (Перегудин). Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. В рамках поездки он посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине, относящийся к Китайской автономной православной церкви Московского патриархата. Президент передал в дар храму икону Спаса Нерукотворного. "Отрадно, что во время насыщенного государственного визита в Китайскую Народную Республику глава российского государства нашел возможность посетить православный Покровский храм в Харбине, тем самым не только отдав дань памяти и уважения к истории русского присутствия на китайской земле, но проявив себя и просто как "православный человек, не стесняющийся своей веры", как недавно сказал святейший патриарх Кирилл", - сказал иеромонах Кирилл. По его словам, важной задачей для Русской православной церкви вместе с российским государством "остается возможность духовного окормления и посещения храмов для наших соотечественников, среди которых достаточно много православных, особенно в крупных городах Китая". Также, по его наблюдениям, растет интерес к православию и у самих китайцев. "Надеемся, что китайское государство постепенно будет осознавать важность и необходимость полноценной подготовки собственных кадров православных священнослужителей, потребность в которых сейчас объективно растет", - сказал отец Кирилл. Он напомнил, что в КНР именно власти согласуют кандидатуры лиц, желающих стать священниками Китайской автономной православной церкви. Так, продолжил иеромонах, в результате установившегося рабочего диалога РПЦ с управлением по делам религий КНР двое кандидатов ранее окончили обучение в Санкт-Петербургских духовных школах и были рукоположены в сан священника, и "один из них – это как раз отец Александр Юй Ши, с 2015 года являющийся настоятелем Покровского храма в Харбине". "Надеемся, что власти КНР продолжат поиск и представление новых кандидатов для обучения и дальнейшего рукоположения в священный сан китайских православных для тех мест, где есть храмы, но пока нет священника", - подчеркнул представитель ОВЦС. Отец Кирилл также напомнил, что в 2013 году в Китае состоялась "историческая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тогда еще недавно вступившим в должность председателем КНР Си Цзиньпином", а во время визита в Китай патриарх Кирилл совершил Божественную литургию именно в Покровском храме Харбина. По словам иеромонаха Кирилла, сегодня в храме Покрова Пресвятой Богородицы есть и русскоязычные, и говорящие на китайском прихожане. "Службы проходят как на китайском, так и на церковнославянском языке. По данным генконсульства России в Харбине, в пасхальном богослужении в Покровском храме в этом году приняли порядка 60 прихожан - китайских и иностранных граждан", -заключил собеседник агентства.В совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства, подписанном 16 мая президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, говорится среди прочего о повышении уровня двустороннего гуманитарного сотрудничества. В частности, в документе сказано, что РФ и КНР договорились "противодействовать политизации сферы культуры, попыткам, "отмены культуры" отдельных стран и народов, осквернению и демонтажу памятников, религиозных объектов, выступать против подходов, основанных на дискриминации, ксенофобии и культурном доминировании, содействовать расширению круга стран, разделяющих принципы уважения традиционных духовно-нравственных ценностей", а также "развивать диалог по теме сохранения, изучения, реставрации и использования исторических религиозных и мемориальных объектов, памятников историко-культурного наследия".

https://ria.ru/20240228/tserkov-1929893823.html

https://ria.ru/20240517/kitay-1946646695.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946347401.html

китай

харбин

россия

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китай, харбин, россия, владимир путин, си цзиньпин, русская православная церковь, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата