https://ria.ru/20240517/knr-1946756923.html
В РПЦ надеются, что в Китае увеличится число православных священников
В РПЦ надеются, что в Китае увеличится число православных священников - РИА Новости, 17.05.2024
В РПЦ надеются, что в Китае увеличится число православных священников
В Русской православной церкви надеются, что власти КНР продолжат поиск кандидатов в православные священники, потребность в них растет, также РФ и КНР призваны... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:22
2024-05-17T18:22
2024-05-17T19:03
китай
харбин
россия
владимир путин
си цзиньпин
русская православная церковь
московский патриархат
отдел внешних церковных связей московского патриархата
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что власти КНР продолжат поиск кандидатов в православные священники, потребность в них растет, также РФ и КНР призваны сохранять памятники культуры – храмы и кладбища, рассказал РИА Новости представитель секретариата по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Кирилл (Перегудин). Президент России Владимир Путин совершил двухдневный визит в Китай. В рамках поездки он посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине, относящийся к Китайской автономной православной церкви Московского патриархата. Президент передал в дар храму икону Спаса Нерукотворного. "Отрадно, что во время насыщенного государственного визита в Китайскую Народную Республику глава российского государства нашел возможность посетить православный Покровский храм в Харбине, тем самым не только отдав дань памяти и уважения к истории русского присутствия на китайской земле, но проявив себя и просто как "православный человек, не стесняющийся своей веры", как недавно сказал святейший патриарх Кирилл", - сказал иеромонах Кирилл. По его словам, важной задачей для Русской православной церкви вместе с российским государством "остается возможность духовного окормления и посещения храмов для наших соотечественников, среди которых достаточно много православных, особенно в крупных городах Китая". Также, по его наблюдениям, растет интерес к православию и у самих китайцев. "Надеемся, что китайское государство постепенно будет осознавать важность и необходимость полноценной подготовки собственных кадров православных священнослужителей, потребность в которых сейчас объективно растет", - сказал отец Кирилл. Он напомнил, что в КНР именно власти согласуют кандидатуры лиц, желающих стать священниками Китайской автономной православной церкви. Так, продолжил иеромонах, в результате установившегося рабочего диалога РПЦ с управлением по делам религий КНР двое кандидатов ранее окончили обучение в Санкт-Петербургских духовных школах и были рукоположены в сан священника, и "один из них – это как раз отец Александр Юй Ши, с 2015 года являющийся настоятелем Покровского храма в Харбине". "Надеемся, что власти КНР продолжат поиск и представление новых кандидатов для обучения и дальнейшего рукоположения в священный сан китайских православных для тех мест, где есть храмы, но пока нет священника", - подчеркнул представитель ОВЦС. Отец Кирилл также напомнил, что в 2013 году в Китае состоялась "историческая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тогда еще недавно вступившим в должность председателем КНР Си Цзиньпином", а во время визита в Китай патриарх Кирилл совершил Божественную литургию именно в Покровском храме Харбина. По словам иеромонаха Кирилла, сегодня в храме Покрова Пресвятой Богородицы есть и русскоязычные, и говорящие на китайском прихожане. "Службы проходят как на китайском, так и на церковнославянском языке. По данным генконсульства России в Харбине, в пасхальном богослужении в Покровском храме в этом году приняли порядка 60 прихожан - китайских и иностранных граждан", -заключил собеседник агентства.В совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства, подписанном 16 мая президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, говорится среди прочего о повышении уровня двустороннего гуманитарного сотрудничества. В частности, в документе сказано, что РФ и КНР договорились "противодействовать политизации сферы культуры, попыткам, "отмены культуры" отдельных стран и народов, осквернению и демонтажу памятников, религиозных объектов, выступать против подходов, основанных на дискриминации, ксенофобии и культурном доминировании, содействовать расширению круга стран, разделяющих принципы уважения традиционных духовно-нравственных ценностей", а также "развивать диалог по теме сохранения, изучения, реставрации и использования исторических религиозных и мемориальных объектов, памятников историко-культурного наследия".
https://ria.ru/20240228/tserkov-1929893823.html
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китай, харбин, россия, владимир путин, си цзиньпин, русская православная церковь, московский патриархат, отдел внешних церковных связей московского патриархата
Китай, Харбин, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Религия
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что власти КНР продолжат поиск кандидатов в православные священники, потребность в них растет, также РФ и КНР призваны сохранять памятники культуры – храмы и кладбища, рассказал РИА Новости представитель секретариата по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Кирилл (Перегудин).
Президент России Владимир Путин
совершил двухдневный визит в Китай. В рамках поездки он посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы в Харбине
, относящийся к Китайской автономной православной церкви Московского патриархата. Президент передал в дар храму икону Спаса Нерукотворного.
"Отрадно, что во время насыщенного государственного визита в Китайскую Народную Республику глава российского государства нашел возможность посетить православный Покровский храм в Харбине, тем самым не только отдав дань памяти и уважения к истории русского присутствия на китайской земле, но проявив себя и просто как "православный человек, не стесняющийся своей веры", как недавно сказал святейший патриарх Кирилл", - сказал иеромонах Кирилл.
По его словам, важной задачей для Русской православной церкви вместе с российским государством "остается возможность духовного окормления и посещения храмов для наших соотечественников, среди которых достаточно много православных, особенно в крупных городах Китая". Также, по его наблюдениям, растет интерес к православию и у самих китайцев. "Надеемся, что китайское государство постепенно будет осознавать важность и необходимость полноценной подготовки собственных кадров православных священнослужителей, потребность в которых сейчас объективно растет", - сказал отец Кирилл.
Он напомнил, что в КНР именно власти согласуют кандидатуры лиц, желающих стать священниками Китайской автономной православной церкви. Так, продолжил иеромонах, в результате установившегося рабочего диалога РПЦ с управлением по делам религий КНР двое кандидатов ранее окончили обучение в Санкт-Петербургских духовных школах и были рукоположены в сан священника, и "один из них – это как раз отец Александр Юй Ши, с 2015 года являющийся настоятелем Покровского храма в Харбине". "Надеемся, что власти КНР продолжат поиск и представление новых кандидатов для обучения и дальнейшего рукоположения в священный сан китайских православных для тех мест, где есть храмы, но пока нет священника", - подчеркнул представитель ОВЦС
.
Отец Кирилл также напомнил, что в 2013 году в Китае состоялась "историческая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тогда еще недавно вступившим в должность председателем КНР Си Цзиньпином
", а во время визита в Китай патриарх Кирилл совершил Божественную литургию именно в Покровском храме Харбина.
По словам иеромонаха Кирилла, сегодня в храме Покрова Пресвятой Богородицы есть и русскоязычные, и говорящие на китайском прихожане. "Службы проходят как на китайском, так и на церковнославянском языке. По данным генконсульства России в Харбине, в пасхальном богослужении в Покровском храме в этом году приняли порядка 60 прихожан - китайских и иностранных граждан", -заключил собеседник агентства.
В совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства, подписанном 16 мая президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, говорится среди прочего о повышении уровня двустороннего гуманитарного сотрудничества. В частности, в документе сказано, что РФ и КНР договорились "противодействовать политизации сферы культуры, попыткам, "отмены культуры" отдельных стран и народов, осквернению и демонтажу памятников, религиозных объектов, выступать против подходов, основанных на дискриминации, ксенофобии и культурном доминировании, содействовать расширению круга стран, разделяющих принципы уважения традиционных духовно-нравственных ценностей", а также "развивать диалог по теме сохранения, изучения, реставрации и использования исторических религиозных и мемориальных объектов, памятников историко-культурного наследия".