https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html

Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая

Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая - РИА Новости, 17.05.2024

Китайские СМИ раскрыли секрет отношений России и Китая

Отношения России и Китая уникальны, их секрет заключается во взаимном уважении суверенитета, безопасности и интересов развития, Москва и Пекин считают друг... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:19

2024-05-17T11:19

2024-05-17T11:20

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

лю хун

wechat

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946364115_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b520afbeedeca2d728a6a43a4ca60bd.jpg

ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Отношения России и Китая уникальны, их секрет заключается во взаимном уважении суверенитета, безопасности и интересов развития, Москва и Пекин считают друг друга "приоритетными партнерами", а встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина направила миру сигнал о том, что страны будут придерживаться своих первоначальных целей и действовать совместными усилиями, пишут китайские СМИ по итогам первого дня визита российского лидера в КНР. Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проведет в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы станет участие российского лидера в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО. Секрет крепких отношенийГосударственная китайская газета Global Times в пятницу выпустила редакционную статью "Стабильное развитие китайско-российских связей благоприятно для мира и процветания во всем мире", в которой отмечается, что отношения Китая и России, двух крупных держав, уникальны в истории современных международных отношений. "Две страны не являются военно-политическими союзниками, а скорее олицетворяют новую модель отношений между крупными державами, характеризующуюся неприсоединением к блокам, отсутствием конфронтации и отказом от нацеливания на третьи страны", - указали авторы статьи. Издание отмечает, что "секрет" того, почему отношения РФ и КНР стали моделью для развития партнерства между крупными державами, заключается в том, что обе страны уважают суверенитет, безопасность и интересы развития друг друга. Вместе с тем указано, что развитие отношений России и Китая "имеет свою внутреннюю логику и движущую силу". Газета назвала "положительным активом для всего мира" тот факт, что Россия и Китай вместе выступают против менталитета холодной войны, конфронтационных блоков, разделения мира по идеологии и политическим системам, вмешательства во внутренние дела других стран. "Гора образуется в результате накопления почвы, а океан образуется в результате накопления воды. После 75 лет прочного накопления крепкая дружба и всестороннее сотрудничество Китая и России дают мощный стимул для продвижения двух стран вперед", - добавили авторы статьи. Встреча с большой помпойИздание South China Morning Post в статье о визите российского лидера отмечает, что, "когда председатель КНР Си Цзиньпин расстилал красную дорожку в Пекине для первой международной поездки президента России Владимира Путина после переизбрания, два лидера стремились не только продемонстрировать поддержку друг друга, но и выступить единым фронтом перед остальным миром". Газета пишет, что в совместном заявлении, подписанном после встречи с высокопоставленными чиновниками, лидеры двух стран подтвердили, что страны является "приоритетными партнерами" друг для друга. Вместе с тем авторы статьи указывают, что в совместном заявлении Россия и Китай "набросились на Соединенные Штаты, обвиняя США во всем". Издание пишет, что заявление завершило день, который "начался с теплого приема российского лидера", которого в аэропорту встретила член Госсовета КНР Шэнь Ицинь и рота почетного караула, а перед переговорами на высшем уровне Путина "с большой помпой" приветствовали на церемонии у Дома народных собраний, где военный оркестр сыграл не только гимны двух стран, но также "Подмосковные вечера". Сигнал мируЦентральное телевидение Китая в пятничном сюжете, посвященном переговорам Путина и Си Цзиньпина, указывает, что "эта встреча лидеров Китая и России послала миру четкий сигнал: находясь в новой отправной исторической точке, Китай и Россия всегда будут придерживаться своих первоначальных целей, действовать совместными усилиями и выполнять свои обязанности, чтобы принести больше пользы народам двух стран и внести должный вклад в мировую безопасность и стабильность". Пять важных пунктовВизит российского президента в Китай стал событием, за которым в эти дни в мире следят внимательнее всего, говорится в обзоре, размещенном в аккаунте "Ню Таньцинь" в китайской соцсети WeChat, создателем аккаунта является известный журналист агентства Синьхуа Лю Хун. Автор отмечает, что в китайской версии совместного заявления по итогам переговоров лидеров только одно слово "сотрудничество" встречается 130 раз, и обращает внимание на пять пунктов заявления, которые для него наиболее важны и интересны. Первый, на его взгляд, важный пункт говорит о том, что "стороны совместно с КНДР продолжат конструктивный обмен мнениями по теме плавания китайских судов в нижнем течении реки Туманная". Автор отмечает, что "это вечная боль для китайцев, провинция Цзилинь на самом деле находится очень близко к морю, но не имеет выхода к морю". "Если у Китая и России будет консенсус, этот вопрос будет легче решить. Действительно, вопрос касается трех стран, он связан с дноуглублением нижнего течения реки и низким мостом, вопрос требует тщательных переговоров между тремя сторонами. "Конструктивный диалог" означает диалог, который даст результаты", - пишет автор. Второй интересный момент, на его взгляд, связан с пунктом о совместном развитии острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на основе принципов добрососедства и уважения суверенных прав государств. "Остров был свидетелем взлетов и падений в отношениях Китая и России, теперь дым войны уже давно ушел в прошлое, и вопрос Хэйсяцзыдао решен мирным путем, пришло время снова развиваться вместе. Это может стать новым островом дружбы", - говорится в статье. Третий важный момент касается развития взаимовыгодного сотрудничества в освоении и использовании Арктики. Отмечается, что из-за глобального потепления и таяния арктических льдов Северный морской путь значительно сократит расстояние между Востоком и Западом и станет новым важнейшим водным путем в мире, он "может изменить структуру доставки в будущем мире". Четвертый важный пункт касается совместного празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне в следующем году. "Помню, что 10 лет назад, в 2015 году, когда отмечалось 70-летие победы во Второй мировой войне, Китай и Россия провели грандиозные военные парады, лидеры обеих стран посетили со специальными визитами столицы друг друга, чтобы принять участие в торжественных памятных мероприятиях. Что произойдет в следующем году? Подождем и увидим", - отметил автор. Пятый важный пункт, указал автор, касается того, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". "Я считаю, что это один из самых напряженных вопросов, стоящих сегодня перед международным сообществом, особенно перед Западом", - отметил автор. Он добавил, что "в этот раз мы увидели, что Китай и Россия ясно подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть или развязывать". "Конечно, Китай и Россия также считают, что необходимо принять комплексные меры для предотвращения прямой военной конфронтации между государствами, обладающими ядерным оружием, с упором на устранение коренных причин противоречий в сфере безопасности. Это поможет устранить как симптомы, так и причины", - говорится в тексте статьи.

https://ria.ru/20240516/vizit-1946454850.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

https://ria.ru/20240514/kitay-1945789209.html

https://ria.ru/20240517/vozmozhnosti-1946586863.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1946048404.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, лю хун, wechat