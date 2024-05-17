https://ria.ru/20240517/kitay-1946569059.html

Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса

Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 17.05.2024

Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса

Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T04:45

2024-05-17T04:45

2024-05-17T04:45

в мире

китай

россия

хуа чуньин

юрий ушаков

украина

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ПЕКИН, 17 мая- РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. "Председатель Си и президент Путин снова встретились в Чжуннаньхае и провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису", - написала дипломат в своем аккаунте в соцсети X, опубликовав фотографию лидеров. Она добавила, что "Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса". Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай. Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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китай

россия

украина

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в мире, китай, россия, хуа чуньин, юрий ушаков, украина