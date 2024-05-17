Рейтинг@Mail.ru
Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/kitay-1946569059.html
Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса
Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 17.05.2024
Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса
Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:45
2024-05-17T04:45
в мире
китай
россия
хуа чуньин
юрий ушаков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:69:2954:1731_1920x0_80_0_0_9b610f174f6ff8e3166b3e6e300344ac.jpg
ПЕКИН, 17 мая- РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. "Председатель Си и президент Путин снова встретились в Чжуннаньхае и провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису", - написала дипломат в своем аккаунте в соцсети X, опубликовав фотографию лидеров. Она добавила, что "Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса". Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай. Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
https://ria.ru/20240517/ssha-1946563790.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, хуа чуньин, юрий ушаков, украина
В мире, Китай, Россия, Хуа Чуньин, Юрий Ушаков, Украина
Китай продолжит продвигать политическое урегулирование украинского кризиса

МИД КНР: Китай продолжит продвигать политическое урегулирование на Украине

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мая- РИА Новости. Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Председатель Си и президент Путин снова встретились в Чжуннаньхае и провели углубленный обмен мнениями по украинскому кризису", - написала дипломат в своем аккаунте в соцсети X, опубликовав фотографию лидеров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
Она добавила, что "Китай продолжит играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского кризиса".
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами.
После этого вечером они продолжили общение уже в неформальной обстановке в правительственной резиденции Чжуннаньхай. Этот формат, как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, предполагал беседу один на один.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
США пытаются сдержать Россию и Китай, заявил американский дипломат
02:16
 
В миреКитайРоссияХуа ЧуньинЮрий УшаковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала