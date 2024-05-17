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Киргизия и Россия нарастят товарооборот до пяти миллиардов долларов
Киргизия и Россия нарастят товарооборот до пяти миллиардов долларов - РИА Новости, 17.05.2024
Киргизия и Россия нарастят товарооборот до пяти миллиардов долларов
Киргизия и Россия нацелены на наращивание взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:13
2024-05-17T17:13
2024-05-17T17:13
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киргизия
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Киргизия и Россия нацелены на наращивание взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев. "Россия на сегодняшний день занимает второе место в тройке торговых партнеров Кыргызстана. Туда входят также Китай и Казахстан... За 2023 год объем товарооборота достиг значительных показателей, составил 2,9 миллиарда долларов США. Мы с российскими коллегами нацелены на наращивание его объемов до 5 миллиардов долларов", - сказал он в ходе пленарного заседания в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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россия, киргизия, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Россия, Киргизия, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Киргизия и Россия нарастят товарооборот до пяти миллиардов долларов
Касымалиев: Киргизия и РФ намерены нарастить взаимный товарооборот до $5 млрд