https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946728860.html

Киргизия и Россия нарастят товарооборот до пяти миллиардов долларов

Киргизия и Россия нарастят товарооборот до пяти миллиардов долларов - РИА Новости, 17.05.2024

Киргизия и Россия нарастят товарооборот до пяти миллиардов долларов

Киргизия и Россия нацелены на наращивание взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:13

2024-05-17T17:13

2024-05-17T17:13

россия

киргизия

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Киргизия и Россия нацелены на наращивание взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев. "Россия на сегодняшний день занимает второе место в тройке торговых партнеров Кыргызстана. Туда входят также Китай и Казахстан... За 2023 год объем товарооборота достиг значительных показателей, составил 2,9 миллиарда долларов США. Мы с российскими коллегами нацелены на наращивание его объемов до 5 миллиардов долларов", - сказал он в ходе пленарного заседания в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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россия, киргизия, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024