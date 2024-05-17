В Иран рассчитывают на запуск работ по МТК "Север — Юг" в 2024 году
Посол Джалали: работа по проекту Решт — Астара с Россией начнется в 2024 году
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что работы по реализации проекта Решт - Астара с РФ, необходимого для западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг", начнутся в 2024 году, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе мероприятия в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", Решт - Астара в Иране. Начало строительства участка ожидается уже в текущем году параллельно с проектированием, сообщил ранее на форуме статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев.
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"Что касается западной ветки коридора, то, на мой взгляд, пока существует проблема, над которой мы работаем. Это отсутствие железнодорожного сообщения на участке Решт - Астара. РФ и Иран надеются, что в координации в 2024 году нам удастся запустить работы", - сказал Джалали.
В текущем году, добавил Джалали, планируется довести поставки через восточную часть маршрута "Север - Юг" до 2 миллионов тонн. А еще один маршрут коридора проходит по Каспию, напомнил дипломат, отметив, что в 2023 году по нему было доставлено порядка 10 миллионов тонн грузов.
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).