https://ria.ru/20240517/iran-1946650054.html

В Иран рассчитывают на запуск работ по МТК "Север — Юг" в 2024 году

В Иран рассчитывают на запуск работ по МТК "Север — Юг" в 2024 году - РИА Новости, 17.05.2024

В Иран рассчитывают на запуск работ по МТК "Север — Юг" в 2024 году

Тегеран рассчитывает, что работы по реализации проекта Решт - Астара с РФ, необходимого для западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг",... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:04

2024-05-17T13:04

2024-05-17T13:04

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что работы по реализации проекта Решт - Астара с РФ, необходимого для западной ветки международного транспортного коридора "Север-Юг", начнутся в 2024 году, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ходе мероприятия в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". В мае прошлого года Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", Решт - Астара в Иране. Начало строительства участка ожидается уже в текущем году параллельно с проектированием, сообщил ранее на форуме статс-секретарь - замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. "Что касается западной ветки коридора, то, на мой взгляд, пока существует проблема, над которой мы работаем. Это отсутствие железнодорожного сообщения на участке Решт - Астара. РФ и Иран надеются, что в координации в 2024 году нам удастся запустить работы", - сказал Джалали. Посол также отметил, что восточный маршрут (Россия - Казахстан - Туркмения - Иран) заработал в прошлом году, по нему было перевезено 650 тысяч тонн грузов, но, по словам Джалали, потенциал пропускной способности этой части коридора - 15 миллионов тонн в год. В текущем году, добавил Джалали, планируется довести поставки через восточную часть маршрута "Север - Юг" до 2 миллионов тонн. А еще один маршрут коридора проходит по Каспию, напомнил дипломат, отметив, что в 2023 году по нему было доставлено порядка 10 миллионов тонн грузов. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

https://ria.ru/20231207/iran-1914286069.html

https://ria.ru/20240422/aliev-1941629545.html

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экономика, россия, иран, тегеран (город), казем джалали, дмитрий зверев, россия — исламский мир: kazanforum 2024