https://ria.ru/20240517/indiya-1946690634.html

Индия направит своего представителя на заседание совета глав МИД стран ШОС

Индия направит своего представителя на заседание совета глав МИД стран ШОС - РИА Новости, 17.05.2024

Индия направит своего представителя на заседание совета глав МИД стран ШОС

Индия направит своего представителя на очередное заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:05

2024-05-17T15:05

2024-05-17T15:05

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая – РИА Новости. Индия направит своего представителя на очередное заседание совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в столице Казахстана 21 мая, сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "Дамму Рави, секретарь по экономическим связям министерства иностранных дел Индии, посетит Астану 20-21 мая. В Астане он будет представлять правительство Индии на заседании совета министров иностранных дел государств-членов ШОС 21 мая", - заявил он на брифинге. Джайсвал отметил, что на встрече будет обсуждаться подготовка к предстоящему саммиту совета глав государств-членов ШОС, будут рассмотрены вопросы текущего сотрудничества, а также состоится обмен мнениями по региональным и глобальным событиям, представляющим общий интерес. Ожидается, что в ходе своего визита представитель Индии также проведет встречи со своими коллегами из государств-членов ШОС и высокопоставленными должностными лицами правительства Казахстана. Казахстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2023–2024 году. Саммит глав организации запланирован в Астане на 3-4 июля.

https://ria.ru/20240516/protsess-1946413213.html

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