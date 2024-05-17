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Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС - РИА Новости, 18.05.2024
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23:51 17.05.2024 (обновлено: 00:26 18.05.2024)
https://ria.ru/20240517/grossii-1946816335.html
Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС
Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС - РИА Новости, 18.05.2024
Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что обсуждал с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-17T23:51
2024-05-18T00:26
в мире
россия
сша
иран
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС), но не делал никаких "предупреждений" об опасности её быстрого перезапуска.Газета New York Times выпустила в среду статью, в которой напомнила о визите Гросси в Россию в начале марта, в ходе которого у гендиректора МАГАТЭ состоялись переговоры с Путиным. Как утверждало издание, целью Гросси в ходе встречи было в том числе "предупредить" российского лидера об опасности слишком быстрого перезапуска ЗАЭС."Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям. Но никаких предупреждений или советов с моей стороны в этом смысле не было. У него есть своё видение как у главы государства, а у меня, как у технического специалиста МАГАТЭ, своё - на различные сценарии в реальности... Ни больше, ни меньше", - уточнил в интервью РИА Новости Гросси.Гендиректор добавил, что стороны обсуждали в общих чертах, "каковы различные возможности того, может ли АЭС продолжать работать в прежнем режиме или нет"."Но конкретного сценария не рассматривали", - отметил он.Собеседник агентства также пояснил, что публикация New York Times - это не интервью, а, скорее, профильная статья, в которой содержится интерпретации автора."Её следует рассматривать как интерпретацию и оценку уважаемого писателя из США обо мне и моей роли в целом по темам нераспространения, а также взаимодействии с Россией или Ираном, основанную на его собственной интерпретации и прочтении вещей", - уточнил Гросси.Так, в публикации также утверждается, что в переговорах между сторонами Путин сообщил о готовности для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Нет, мы обсуждали только технические вопросы. И, конечно, он объяснил мне свое видение ситуации в целом, но в мой мандат не входит обсуждение какого-либо политического урегулирования. Нет, это вообще не входит в мой мандат", - отметил гендиректор МАГАТЭ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240517/sotrudnichestvo-1946814540.html
https://ria.ru/20240423/grossi-1941787658.html
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в мире, россия, сша, иран, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, США, Иран, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси обсуждал с Путиным состояние Запорожской АЭС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС), но не делал никаких "предупреждений" об опасности её быстрого перезапуска.
Газета New York Times выпустила в среду статью, в которой напомнила о визите Гросси в Россию в начале марта, в ходе которого у гендиректора МАГАТЭ состоялись переговоры с Путиным. Как утверждало издание, целью Гросси в ходе встречи было в том числе "предупредить" российского лидера об опасности слишком быстрого перезапуска ЗАЭС.
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"Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям. Но никаких предупреждений или советов с моей стороны в этом смысле не было. У него есть своё видение как у главы государства, а у меня, как у технического специалиста МАГАТЭ, своё - на различные сценарии в реальности... Ни больше, ни меньше", - уточнил в интервью РИА Новости Гросси.
Гендиректор добавил, что стороны обсуждали в общих чертах, "каковы различные возможности того, может ли АЭС продолжать работать в прежнем режиме или нет".
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"Но конкретного сценария не рассматривали", - отметил он.
Собеседник агентства также пояснил, что публикация New York Times - это не интервью, а, скорее, профильная статья, в которой содержится интерпретации автора.
"Её следует рассматривать как интерпретацию и оценку уважаемого писателя из США обо мне и моей роли в целом по темам нераспространения, а также взаимодействии с Россией или Ираном, основанную на его собственной интерпретации и прочтении вещей", - уточнил Гросси.
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Так, в публикации также утверждается, что в переговорах между сторонами Путин сообщил о готовности для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Нет, мы обсуждали только технические вопросы. И, конечно, он объяснил мне свое видение ситуации в целом, но в мой мандат не входит обсуждение какого-либо политического урегулирования. Нет, это вообще не входит в мой мандат", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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