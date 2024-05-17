Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси обсуждал с Путиным состояние Запорожской АЭС
Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 17 мая - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью РИА Новости, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным состояние Запорожской АЭС (ЗАЭС), но не делал никаких "предупреждений" об опасности её быстрого перезапуска.
Газета New York Times выпустила в среду статью, в которой напомнила о визите Гросси в Россию в начале марта, в ходе которого у гендиректора МАГАТЭ состоялись переговоры с Путиным. Как утверждало издание, целью Гросси в ходе встречи было в том числе "предупредить" российского лидера об опасности слишком быстрого перезапуска ЗАЭС.
"Нет, я бы никогда не стал предупреждать президента Российской Федерации о чем-то. Мы обсуждали состояние станции и различные перспективы по разным сценариям. Но никаких предупреждений или советов с моей стороны в этом смысле не было. У него есть своё видение как у главы государства, а у меня, как у технического специалиста МАГАТЭ, своё - на различные сценарии в реальности... Ни больше, ни меньше", - уточнил в интервью РИА Новости Гросси.
Гендиректор добавил, что стороны обсуждали в общих чертах, "каковы различные возможности того, может ли АЭС продолжать работать в прежнем режиме или нет".
"Но конкретного сценария не рассматривали", - отметил он.
Собеседник агентства также пояснил, что публикация New York Times - это не интервью, а, скорее, профильная статья, в которой содержится интерпретации автора.
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Так, в публикации также утверждается, что в переговорах между сторонами Путин сообщил о готовности для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Нет, мы обсуждали только технические вопросы. И, конечно, он объяснил мне свое видение ситуации в целом, но в мой мандат не входит обсуждение какого-либо политического урегулирования. Нет, это вообще не входит в мой мандат", - отметил гендиректор МАГАТЭ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.