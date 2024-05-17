https://ria.ru/20240517/forum-vystavka-1946644598.html

Форум-выставка отрасли природного камня "Карелфорум 2024" откроется 21 мая

Форум-выставка отрасли природного камня "Карелфорум 2024" откроется 21 мая - РИА Новости, 17.05.2024

Форум-выставка отрасли природного камня "Карелфорум 2024" откроется 21 мая

С 21 по 24 мая в Республике Карелия состоится форум-выставка отрасли природного камня "Карелфорум 2024", в рамках которой пройдут лекции, мастер-классы, а также РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:19

2024-05-17T13:19

2024-05-17T13:19

республика карелия

казахстан

китай

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. С 21 по 24 мая в Республике Карелия состоится форум-выставка отрасли природного камня "Карелфорум 2024", в рамках которой пройдут лекции, мастер-классы, а также экскурсии на карьеры и заводы — некоторые из них впервые откроют двери для посетителей, сообщает пресс-служба регионального правительства. На выставке будет представлено оборудование и инструмент для горнопромышленного комплекса, а также готовая продукция камнеобрабатывающих предприятий. Экспонентами выставки станут более 140 компаний со всей страны и стран зарубежья. Участие в мероприятии уже подтвердили партнеры из Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Турции, Армении, Узбекистана. В пресс-службе отметили, что "Карелфорум" - это не только ежегодная международная выставка, но и крупнейшая образовательная площадка для камнеобработчиков, архитекторов и дизайнеров. Для гостей и участников подготовлена уникальная программа: встречи и дискуссии, авторские туристические выезды, круглые столы и мастер-классы, экскурсии на карьеры и заводы. Также в рамках "Карелфорума" пройдут несколько состязаний для профессионалов: всероссийский конкурс "Ритмы камня" для дизайнеров, "Каменный остров" для студентов ландшафтной отрасли, конкурсы резчиков и полировщиков. В рамках конкурса "Симпозиум скульптуры" мастера будут изготавливать каменные статуи в режиме реального времени. Участники мероприятия смогут понаблюдать за работой мастеров, увидеть необычные экспонаты выставки, познакомиться с богатой палитрой и возможностями природного камня. Выставка будет проходить в четырех павильонах "СТК-Экспо" на Шуйском шоссе. Жители республики смогут посетить выставку "Карелфорум-2024" бесплатно при предъявлении паспорта. В прошлом году по результатам "Карелфорума 2023" контракты заключили 15 карельских компаний. Было подписано 52 контракта на сумму более 135 миллионов рублей. Шесть карельских компаний заключили 13 экспортных контрактов. Их общая сумма составила более 44 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240410/rynok-1939146429.html

https://ria.ru/20240304/vfm-2024-1931060977.html

республика карелия

казахстан

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика карелия, казахстан, китай