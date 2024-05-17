https://ria.ru/20240517/fitso-1946591129.html

Фицо не будут делать новых операций, заявил избранный президент Словакии

Фицо не будут делать новых операций, заявил избранный президент Словакии - РИА Новости, 17.05.2024

Фицо не будут делать новых операций, заявил избранный президент Словакии

Новых операций у премьер-министра Словакии Роберта Фицо не планируется, вопрос о его транспортировке в Братиславу из города Банска-Бистрица, куда политик был... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:48

2024-05-17T09:48

2024-05-17T10:25

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словакия

петер пеллегрини

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Новых операций у премьер-министра Словакии Роберта Фицо не планируется, вопрос о его транспортировке в Братиславу из города Банска-Бистрица, куда политик был доставлен после покушения, будет решаться в понедельник, сообщил избранный президент республики Петер Пеллегрини."Нет. Глава больницы мне не подтвердила такую информацию (о новых операциях - ред.). Наоборот, по последним данным, в понедельник будет заседание консилиума врачей, который потом решит будет ли он дальше лечиться в городе Банска-Бистрица или будут думать о его транспортировке ближе к месту его жительства", - сказал Пеллегрини в интервью словацкому изданию Pravda.По его словам, у премьера впереди критически важные часы и дни. Он отметил, что если врачи позволят, он обязательно навестит Фицо еще раз."Он, конечно, после того, как ему будет лучше, насколько я его знаю, начнет внимательно следить за всеми событиями. Перед нами много важных шагов", - сказал Пеллегрини.Он подтвердил, что Фицо был в сознании, когда его привезли в больницу после покушения, и помнит все обстоятельства случившегося.Пеллегрини в четверг после обеда навестил Фицо в больнице. Он рассказал, что ему удалось поговорить с раненым премьером буквально несколько минут. По словам Пеллегрини, состояние здоровья Фицо всё еще "серьезное".Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

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Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения Кадры транспортировки премьера Словакии Фицо в больницу после покушения 2024-05-17T09:48 true PT1M12S

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в мире, словакия, петер пеллегрини, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо