Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как защититься от клещей на даче - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/dacha-1946565883.html
Врач рассказал, как защититься от клещей на даче
Врач рассказал, как защититься от клещей на даче - РИА Новости, 17.05.2024
Врач рассказал, как защититься от клещей на даче
Дачникам следует следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, потому что в ней могут прятаться змеи и клещи, рассказал РИА Новости главный внештатный РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:11
2024-05-17T03:11
общество
москва
андрей тяжельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577131531_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1094e1ba4fc9b0e8a70b2f16104933c8.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дачникам следует следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, потому что в ней могут прятаться змеи и клещи, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. "Опасность – клещи и змеи. Нужно следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, где могут поджидать непрошенные гости, внимательно смотреть под ноги, постоянно осматривать себя, надевать одежду, плотно закрывающую тело, высокие сапоги, если заходите в лес или в кустарник", – рассказал Тяжельников. Он отметил, что также в ряде случаев дачникам рекомендуется заблаговременно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
https://ria.ru/20240510/dachniki-1945043111.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577131531_3:0:1710:1280_1920x0_80_0_0_ada4e8510e31368ba1912c9785edbe26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, андрей тяжельников
Общество, Москва, Андрей Тяжельников
Врач рассказал, как защититься от клещей на даче

Врач Тяжельников: в высокой траве на участке могут прятаться змеи и клещи

© Pixabay / Pixabay / Linus SchützТрава
Трава - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Pixabay / Pixabay / Linus Schütz
Трава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дачникам следует следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, потому что в ней могут прятаться змеи и клещи, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Опасность – клещи и змеи. Нужно следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, где могут поджидать непрошенные гости, внимательно смотреть под ноги, постоянно осматривать себя, надевать одежду, плотно закрывающую тело, высокие сапоги, если заходите в лес или в кустарник", – рассказал Тяжельников.
Дачник пропалывает посадки на садовом участке - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Дачникам порекомендовали снизить темп работ во время магнитных бурь
10 мая, 03:06
Он отметил, что также в ряде случаев дачникам рекомендуется заблаговременно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
 
ОбществоМоскваАндрей Тяжельников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала