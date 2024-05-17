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В МИД отметили интерес многих стран к БРИКС - РИА Новости, 17.05.2024
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03:51 17.05.2024 (обновлено: 04:09 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/briks-1946567186.html
В МИД отметили интерес многих стран к БРИКС
В МИД отметили интерес многих стран к БРИКС - РИА Новости, 17.05.2024
В МИД отметили интерес многих стран к БРИКС
Интерес государств Азии, Африки и Латинской Америки к БРИКС становится все больше, многие заинтересованы во вступлении в объединение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:51
2024-05-17T04:09
в мире
азия
африка
латинская америка
сергей вершинин
григорий карасин
брикс
генеральная ассамблея оон
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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Интерес государств Азии, Африки и Латинской Америки к БРИКС становится все больше, многие заинтересованы во вступлении в объединение, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. "С удовлетворением отмечаю, что БРИКС вызывает все больший интерес в целом у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Много стран, которые внимательно смотрят за деятельностью этого альянса и, естественно, проявляют интерес к вступлению", - сказал замглавы МИД на полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации. Более 40 государств претендуют на вступление в БРИКС, и это число увеличивается ежемесячно, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня" в апреле. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20240517/venesuela-1946566816.html
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в мире, азия, африка, латинская америка, сергей вершинин, григорий карасин, брикс, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Азия, Африка, Латинская Америка, Сергей Вершинин, Григорий Карасин, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В МИД отметили интерес многих стран к БРИКС

Вершинин: интерес стран Азии, Африки и Латинской Америки к БРИКС растет

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Интерес государств Азии, Африки и Латинской Америки к БРИКС становится все больше, многие заинтересованы во вступлении в объединение, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"С удовлетворением отмечаю, что БРИКС вызывает все больший интерес в целом у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Много стран, которые внимательно смотрят за деятельностью этого альянса и, естественно, проявляют интерес к вступлению", - сказал замглавы МИД на полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
В МИД прокомментировали заявку Венесуэлы на вступление в БРИКС
03:42
Более 40 государств претендуют на вступление в БРИКС, и это число увеличивается ежемесячно, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин на брифинге на площадке международной медиагруппы МИА "Россия сегодня" в апреле.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 01:57
 
В миреАзияАфрикаЛатинская АмерикаСергей ВершининГригорий КарасинБРИКСГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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