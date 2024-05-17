https://ria.ru/20240517/brat-1946648671.html

Брат убитой Салтанат Нукеновой сделал предостережение

Брат убитой Салтанат Нукеновой сделал предостережение - РИА Новости, 17.05.2024

Брат убитой Салтанат Нукеновой сделал предостережение

Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой признали виновным экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщил, что будет судиться со всеми,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:04

2024-05-17T13:04

2024-05-17T13:04

казахстан

астана

куандык бишимбаев

дело салтанат нукеновой

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Брат Салтанат Нукеновой, в убийстве которой признали виновным экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщил, что будет судиться со всеми, кто негативно высказывается в адрес его семьи. Об этом Айтбек Амангельды сообщил в своих соцсетях.Судебное заседание, которое длилось более двух месяцев, вызвало широкий резонанс по всему миру. Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии в Аршалы. Его двоюродный брат Бахытжан Байжанов, обвиняемый в укрывательстве, получил четыре года тюрьмы."Если кто-то считает, что может открывать рот и мешать нас с грязью безнаказанно, вас 100 процентов ждет претензия, иск и судебное разбирательство. Пускай такие дела занимают значительное время на подготовку, но результат будет. Я предупреждал", —написал он.Амангельды добавил, что 1 мая уже направил досудебную претензию некой Г.М. Ранее он заявлял, что собирается призвать к ответственности не только обычных пользователей сети, но и журналистов, которые поддерживали Бишимбаева.Дело Салтанат НукеновойТрагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон.Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.

https://ria.ru/20240515/zayavlenie-1946112509.html

https://ria.ru/20240514/nukenova-1945886672.html

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казахстан, астана, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой