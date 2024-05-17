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Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ - РИА Новости, 17.05.2024
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21:30 17.05.2024 (обновлено: 22:09 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/boepripas-1946797224.html
Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ
Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ - РИА Новости, 17.05.2024
Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ
Произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошла на территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге, семеро военнослужащих... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:30
2024-05-17T22:09
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошла на территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге, семеро военнослужащих пострадали, они доставлены в медучреждение, им оказывается помощь, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа."По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе.Уточняется, что в целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.
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Обстановка около военной академии в Петербурге
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санкт-петербург, происшествия, видео
Санкт-Петербург, Происшествия
Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошла на территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге, семеро военнослужащих пострадали, они доставлены в медучреждение, им оказывается помощь, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
2024-05-17T21:30
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PT0M52S
Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ

В академии в Петербурге произвольно сдетонировал боеприпас времен ВОВ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошла на территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге, семеро военнослужащих пострадали, они доставлены в медучреждение, им оказывается помощь, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
"По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, что в целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.
 
Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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