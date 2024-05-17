https://ria.ru/20240517/boepripas-1946797224.html

Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ

Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ - РИА Новости, 17.05.2024

Причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ

Произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошла на территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге, семеро военнослужащих... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:30

2024-05-17T21:30

2024-05-17T22:09

санкт-петербург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946805113_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54c7798f2fb9d86b0ff54b568a6dcb14.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Произвольная детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны произошла на территории Военной академии связи в Санкт-Петербурге, семеро военнослужащих пострадали, они доставлены в медучреждение, им оказывается помощь, сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа."По докладу с места происшествия произошла произвольная детонация 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - добавили в пресс-службе.Уточняется, что в целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка около военной академии в Петербурге Обстановка около военной академии в Петербурге 2024-05-17T21:30 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, видео