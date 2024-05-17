https://ria.ru/20240517/arest-1946726259.html

В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una

В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una - РИА Новости, 17.05.2024

В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una

Арестован Артем Табачук, обвиняемый в том, что избил до смерти свою девушку - солистку петербургской группы Una Анастасию Котову; по версии следствия, он нанес... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:59

2024-05-17T16:59

2024-05-17T16:59

происшествия

санкт-петербург

колпино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Арестован Артем Табачук, обвиняемый в том, что избил до смерти свою девушку - солистку петербургской группы Una Анастасию Котову; по версии следствия, он нанес ей не менее 15 ударов ногой по голове и телу. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Табачука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) К РФ", - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мера пресечения избрана фигуранту до 15 июля. Следствие полагает, что вечером 15 мая Табачук в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома №33 по улице Тверской в Колпино нанес своей сожительнице "правой ногой не менее 15 ударов в голову и туловище, причинив потерпевшей телесные повреждения, повлекшие ее смерть". Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о солистке петербургской группы Una Анастасии Котовой, которая, как он ранее сообщал, скончалась от побоев в квартире дома №33 на Тверской улице в Колпино. По информации пресс-службы судов Петербурга, Табачук был задержан 16 мая, в тот же день ему предъявлено обвинение. "Обвиняемый вину признал полностью, дав изобличающие себя показания. У суда просил иную меру", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946639326.html

https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, колпино