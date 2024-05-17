Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/arest-1946726259.html
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una - РИА Новости, 17.05.2024
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una
Арестован Артем Табачук, обвиняемый в том, что избил до смерти свою девушку - солистку петербургской группы Una Анастасию Котову; по версии следствия, он нанес... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:59
2024-05-17T16:59
происшествия
санкт-петербург
колпино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946725530_0:57:570:378_1920x0_80_0_0_d85b5b16164de2ea0716398f56cb211d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Арестован Артем Табачук, обвиняемый в том, что избил до смерти свою девушку - солистку петербургской группы Una Анастасию Котову; по версии следствия, он нанес ей не менее 15 ударов ногой по голове и телу. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Табачука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) К РФ", - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мера пресечения избрана фигуранту до 15 июля. Следствие полагает, что вечером 15 мая Табачук в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома №33 по улице Тверской в Колпино нанес своей сожительнице "правой ногой не менее 15 ударов в голову и туловище, причинив потерпевшей телесные повреждения, повлекшие ее смерть". Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о солистке петербургской группы Una Анастасии Котовой, которая, как он ранее сообщал, скончалась от побоев в квартире дома №33 на Тверской улице в Колпино. По информации пресс-службы судов Петербурга, Табачук был задержан 16 мая, в тот же день ему предъявлено обвинение. "Обвиняемый вину признал полностью, дав изобличающие себя показания. У суда просил иную меру", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946639326.html
https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html
санкт-петербург
колпино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946725530_0:3:570:431_1920x0_80_0_0_4b736e75df330a788c0d6c04a47728bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, колпино
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпино
В Петербурге арестовали мужчину по обвинению в убийстве солистки Una

Арестован обвиняемый в избиении до смерти солистки Una Анастасии Котовой

© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаАртем Табачук в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга
Артем Табачук в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Артем Табачук в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Арестован Артем Табачук, обвиняемый в том, что избил до смерти свою девушку - солистку петербургской группы Una Анастасию Котову; по версии следствия, он нанес ей не менее 15 ударов ногой по голове и телу.
"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Артема Табачука, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью) К РФ", - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Солистка группы UNA Анастасия Котова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Источник: солистку петербургской группы Una до смерти избил ее друг
Вчера, 12:40
Мера пресечения избрана фигуранту до 15 июля.
Следствие полагает, что вечером 15 мая Табачук в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома №33 по улице Тверской в Колпино нанес своей сожительнице "правой ногой не менее 15 ударов в голову и туловище, причинив потерпевшей телесные повреждения, повлекшие ее смерть".
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о солистке петербургской группы Una Анастасии Котовой, которая, как он ранее сообщал, скончалась от побоев в квартире дома №33 на Тверской улице в Колпино.
По информации пресс-службы судов Петербурга, Табачук был задержан 16 мая, в тот же день ему предъявлено обвинение. "Обвиняемый вину признал полностью, дав изобличающие себя показания. У суда просил иную меру", - добавили в пресс-службе.
Нападение на 35-летнего мужчину в Малом Златоустинском переулке в Москве. Кадр видео
В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего
16 апреля, 12:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала