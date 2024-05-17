https://ria.ru/20240517/arest-1946657176.html

Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 17.05.2024

Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", таким образом, все 12 обвиняемых останутся под арестом до... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:20

2024-05-17T13:20

2024-05-17T14:29

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

москва

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", таким образом, все 12 обвиняемых останутся под арестом до 22 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья ТимурНакануне Басманный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста восьми фигурантам дела, в том числе четырем предполагаемым исполнителям.Алишер Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт.Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Четверо обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" в зале суда Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", таким образом, все 12 обвиняемых останутся под арестом до 22 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 2024-05-17T13:20 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус сити холл, москва