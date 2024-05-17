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Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 17.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:20 17.05.2024 (обновлено: 14:29 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/arest-1946657176.html
Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 17.05.2024
Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", таким образом, все 12 обвиняемых останутся под арестом до... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:20
2024-05-17T14:29
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
москва
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", таким образом, все 12 обвиняемых останутся под арестом до 22 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья ТимурНакануне Басманный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста восьми фигурантам дела, в том числе четырем предполагаемым исполнителям.Алишер Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт.Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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Четверо обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" в зале суда
Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", таким образом, все 12 обвиняемых останутся под арестом до 22 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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происшествия, крокус сити холл, москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Москва
Суд продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве продлил арест всем 12 фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста ещё четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", таким образом, все 12 обвиняемых останутся под арестом до 22 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Исроилу Исломову, Диловару Исломову, Аминчону Исломову и Алишеру Касимову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
29 марта, 08:00
Накануне Басманный суд Москвы продлил до 22 августа срок ареста восьми фигурантам дела, в том числе четырем предполагаемым исполнителям.
Алишер Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он заявлял в суде, что не признает вину и не знал о планах квартиросъемщиков устроить теракт.
Исроил, Диловар и Аминчон Исломовы – отец и два сына. По данным источника РИА Новости, Диловар владел автомобилем Renault Symbol, на котором террористы скрылись с места преступления и впоследствии были задержаны в Брянской области. Он продал эту машину в феврале, но страховой полис ОСАГО на нее так и не был переоформлен.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
Оба брата Исломовых - граждане РФ, которые проживали в Твери и работали в такси. Исроил Исломов, будучи гражданином Таджикистана, имел ВНЖ в России. Никто из Исломовых виновным себя не считает.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити ХоллМосква
 
 
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