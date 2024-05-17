Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро
Суд в РФ по иску "РусХимАльянса" арестовал активы UniCredit Bank AG
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юрлиц в пределах около 462,7 миллиона евро (более 45,7 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного в пятницу определения суда.
Суд наложил арест на принадлежащие Unicredit Bank AG и российскому АО "Юникредит банк" ценные бумаги, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах за исключением счетов типа "С", счетов типа "И", недвижимое имущество.
Суд запретил "Юникредит банку" распоряжаться (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) 100% долей в ООО "Юникредит лизинг", а этой компании в свою очередь – распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит гарант". Кроме того, суд запретил ООО "Юникредит лизинг" и ООО "Юникредит гарант" "отчуждать имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов".
Обеспечительные меры приняты в деле по иску ООО "Русхимальянс" о взыскании с Unicredit Bank AG около 448,2 миллиона евро задолженности по выплате по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и около 4,5 миллиона евро неустойки.
"Русхимальянс" требует обязать ответчика произвести выплату по гарантии, обеспечивающей обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту с истцом на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке этансодержащего газа, а также взыскать с ответчика неустойку.
Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.