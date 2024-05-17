https://ria.ru/20240517/aktivy-1946767301.html

Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро

Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро - РИА Новости, 17.05.2024

Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", наложил арест на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:02

2024-05-17T19:02

2024-05-17T19:27

экономика

ленинградская область

усть-луга

санкт-петербург

unicredit group

юникредит банк

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юрлиц в пределах около 462,7 миллиона евро (более 45,7 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованного в пятницу определения суда. Суд наложил арест на принадлежащие Unicredit Bank AG и российскому АО "Юникредит банк" ценные бумаги, денежные средства (в том числе которые будут поступать), находящиеся на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах за исключением счетов типа "С", счетов типа "И", недвижимое имущество. Суд запретил "Юникредит банку" распоряжаться (продавать, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом) 100% долей в ООО "Юникредит лизинг", а этой компании в свою очередь – распоряжаться 100% долей в ООО "Юникредит гарант". Кроме того, суд запретил ООО "Юникредит лизинг" и ООО "Юникредит гарант" "отчуждать имущество, балансовая стоимость которого кумулятивно составляет более 5% балансовой стоимости всех активов". Обеспечительные меры приняты в деле по иску ООО "Русхимальянс" о взыскании с Unicredit Bank AG около 448,2 миллиона евро задолженности по выплате по семи банковским гарантиям, выданным в 2021 году, и около 4,5 миллиона евро неустойки. "Русхимальянс" требует обязать ответчика произвести выплату по гарантии, обеспечивающей обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по разорванному контракту с истцом на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего комплекса в составе комплекса по переработке этансодержащего газа, а также взыскать с ответчика неустойку. Аналогичные крупные иски "Русхимальянс" как заказчик предъявил еще четырем немецким банкам-гарантам – Deutsche Bank, Commerzbank, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

https://ria.ru/20240516/ekonomika-1946517379.html

https://ria.ru/20240516/imuschestvo-1946504523.html

https://ria.ru/20240516/milliard-1946263512.html

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усть-луга

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экономика, ленинградская область, усть-луга, санкт-петербург, unicredit group, юникредит банк, газпром, санкции в отношении россии