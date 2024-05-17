https://ria.ru/20240517/agroprom-1946672338.html

Глава Минсельхоза назвала Россию великой в агропромышленной отрасли

Глава Минсельхоза назвала Россию великой в агропромышленной отрасли - РИА Новости, 17.05.2024

Глава Минсельхоза назвала Россию великой в агропромышленной отрасли

Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:58

2024-05-17T13:58

2024-05-17T14:03

экономика

россия

оксана лут

дмитрий патрушев

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Она отметила, что в отрасли за прошлый год выросли зарплаты - на 15% в сельском хозяйстве и на 17% в сфере переработки, продолжают увеличиваться они и сейчас. "Хочу сказать, что у нас есть определенная уверенность, что мы справимся. ... Можно, наверное, признать, что наша страна является великой именно в отрасли агропромышленного комплекса", - сообщила Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность". Глава Минсельхоза поблагодарила и бизнес, отметив его отзывчивость. Лут также отметила, что министерство вместе с ним будет работать над тем, чтобы "работать в отрасли стало модно". До этого, в середине мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в России создан необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК. По его словам, будет набирать обороты и система работы по повышению импортонезависимости РФ. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, было поручено увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.

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https://ria.ru/20240507/eksport-1944525189.html

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экономика, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)