https://ria.ru/20240517/agroprom-1946672338.html
Глава Минсельхоза назвала Россию великой в агропромышленной отрасли
Глава Минсельхоза назвала Россию великой в агропромышленной отрасли - РИА Новости, 17.05.2024
Глава Минсельхоза назвала Россию великой в агропромышленной отрасли
Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:58
2024-05-17T13:58
2024-05-17T14:03
экономика
россия
оксана лут
дмитрий патрушев
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия является великой в агропромышленной отрасли, в будущем нужно сделать так, чтобы и работать в этой сфере было модно, заявила глава министерства сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Она отметила, что в отрасли за прошлый год выросли зарплаты - на 15% в сельском хозяйстве и на 17% в сфере переработки, продолжают увеличиваться они и сейчас. "Хочу сказать, что у нас есть определенная уверенность, что мы справимся. ... Можно, наверное, признать, что наша страна является великой именно в отрасли агропромышленного комплекса", - сообщила Лут во время выступления на пленарной сессии "Неделя технологического лидерства: Продовольственная безопасность". Глава Минсельхоза поблагодарила и бизнес, отметив его отзывчивость. Лут также отметила, что министерство вместе с ним будет работать над тем, чтобы "работать в отрасли стало модно". До этого, в середине мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что в России создан необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК. По его словам, будет набирать обороты и система работы по повышению импортонезависимости РФ. Ранее президент России Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Кроме того, было поручено увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с 2021 годом.
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экономика, россия, оксана лут, дмитрий патрушев, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава Минсельхоза назвала Россию великой в агропромышленной отрасли
Глава Минсельхоза Лут: Россия является великой в отрасли АПК