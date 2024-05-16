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В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 16.05.2024
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Таджикистане близ границы с Киргизией, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:01
2024-05-16T14:01
2024-05-16T14:01
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БИШКЕК, 16 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Таджикистане близ границы с Киргизией, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в 1.03 16 мая (22.03 мск). Эпицентр колебаний земной коры находился на территории Таджикистана в 105 километрах к югу от киргизского города Баткена. Как уточнили в институте сейсмологии, на территории Киргизии землетрясение не ощущалось.
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таджикистан, киргизия, в мире
Таджикистан, Киргизия, В мире
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6
У границы с Киргизией в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6