https://ria.ru/20240516/zemletryasenie-1946415460.html

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости, 16.05.2024

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Таджикистане близ границы с Киргизией, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:01

2024-05-16T14:01

таджикистан

киргизия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

БИШКЕК, 16 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Таджикистане близ границы с Киргизией, такие данные приводит в четверг киргизский институт сейсмологии. По данным института, подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в 1.03 16 мая (22.03 мск). Эпицентр колебаний земной коры находился на территории Таджикистана в 105 километрах к югу от киргизского города Баткена. Как уточнили в институте сейсмологии, на территории Киргизии землетрясение не ощущалось.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, киргизия, в мире