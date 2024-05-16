https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946308592.html

В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии

В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии - РИА Новости, 16.05.2024

В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии

Группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержали в Приморье, сообщает региональное управление ФСБ России. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:02

2024-05-16T06:02

2024-05-16T06:02

происшествия

россия

центральная азия

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержали в Приморье, сообщает региональное управление ФСБ России. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), задержанных отправили под стражу. "Среди участников преступной деятельности есть этнические таджики. Услугами пользовались граждане Таджикистана и Узбекистана", – рассказал РИА Новости информированный источник.

https://ria.ru/20240417/sk-1940514372.html

https://ria.ru/20240509/arest-1945025399.html

россия

центральная азия

приморский край

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происшествия, россия, центральная азия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)