https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946308592.html
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии - РИА Новости, 16.05.2024
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
Группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержали в Приморье, сообщает региональное управление ФСБ России. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:02
2024-05-16T06:02
2024-05-16T06:02
происшествия
россия
центральная азия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержали в Приморье, сообщает региональное управление ФСБ России. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), задержанных отправили под стражу. "Среди участников преступной деятельности есть этнические таджики. Услугами пользовались граждане Таджикистана и Узбекистана", – рассказал РИА Новости информированный источник.
https://ria.ru/20240417/sk-1940514372.html
https://ria.ru/20240509/arest-1945025399.html
россия
центральная азия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, центральная азия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Центральная Азия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии в Приморье