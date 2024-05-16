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В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии - РИА Новости, 16.05.2024
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06:02 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946308592.html
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии - РИА Новости, 16.05.2024
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии
Группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержали в Приморье, сообщает региональное управление ФСБ России. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:02
2024-05-16T06:02
происшествия
россия
центральная азия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержали в Приморье, сообщает региональное управление ФСБ России. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), задержанных отправили под стражу. "Среди участников преступной деятельности есть этнические таджики. Услугами пользовались граждане Таджикистана и Узбекистана", – рассказал РИА Новости информированный источник.
https://ria.ru/20240417/sk-1940514372.html
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центральная азия
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происшествия, россия, центральная азия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Центральная Азия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Приморье задержали организаторов незаконной миграции из Центральной Азии

ФСБ задержала организаторов незаконной миграции из Центральной Азии в Приморье

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Группу организаторов незаконной миграции из стран Центральной Азии задержали в Приморье, сообщает региональное управление ФСБ России.
"УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность межэтнической группы по легализации на территории Российской Федерации незаконно пребывающих иностранных граждан, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона", – говорится в сообщении.
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Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции" (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ), задержанных отправили под стражу.
"Среди участников преступной деятельности есть этнические таджики. Услугами пользовались граждане Таджикистана и Узбекистана", – рассказал РИА Новости информированный источник.
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