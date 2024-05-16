https://ria.ru/20240516/yuar-1946482813.html

Суд над экс-президентом ЮАР пройдет в 2025 году, сообщили СМИ

Суд над экс-президентом ЮАР пройдет в 2025 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

Суд над экс-президентом ЮАР пройдет в 2025 году, сообщили СМИ

Суд над бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой, которого обвиняют в коррупции, пройдёт в 2025 году, передает телеканал News24. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:10

2024-05-16T17:10

2024-05-16T17:10

в мире

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джейкоб зума

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Суд над бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой, которого обвиняют в коррупции, пройдёт в 2025 году, передает телеканал News24. "Согласно протоколу досудебного заседания, подготовленному государством, суд над Зумой будет проходить с 14 апреля по 20 июня 2025 года, а затем с 21 июля по 19 сентября", - говорится в сообщении телеканала. В декабре 2021 года Зума подал в суд на президента ЮАР Сирила Рамафосу, обвинив его в "соучастии" в нарушении положений закона о национальной прокуратуре. Согласно изданию eNCA, это обвинение было связано с частным обвинением Зумы в адрес прокурора Билли Даунера и журналистки Карин Моэн. Экс-президент обвинил их в утечке его медицинских документов. Рамафоса подал иск в Верховный суд о запрете Зуме предпринимать новые шаги в обвинении против него, он также просил освободить его от явки в суд по повестке. В начале 2022 года судья Коэн, ранее рассматривавший дело, отклонил ходатайство 80-летнего Зумы об отводе прокурора Даунера, ведущего дело о коррупции. Зуме предъявлено 16 обвинений в мошенничестве и взяточничестве в связи с покупкой истребителей, патрульных катеров и оборудования в его бытность вице-президентом в конце 1990-х годов. Процесс по этому делу начался в мае 2021 года. В том же 2021 году по не связанному с оружейным скандалом делу Зума был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года, а в начале сентября условно-дословно освобожден по состоянию здоровья.

https://ria.ru/20240214/sud-1927365535.html

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в мире, юар, джейкоб зума, сирил рамафоса