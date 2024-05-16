https://ria.ru/20240516/upts-1946428534.html

Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома

Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома - РИА Новости, 16.05.2024

Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома

Адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ), американский юрист Роберт Амстердам заявил, что текущая версия законопроекта о запрете церкви на... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:35

2024-05-16T14:35

2024-05-16T14:48

украина

амстердам

россия

ситуация вокруг упц

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902012191_0:0:853:480_1920x0_80_0_0_1bf43435847daf77ec9374f1c765f752.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ), американский юрист Роберт Амстердам заявил, что текущая версия законопроекта о запрете церкви на Украине подразумевает запрет на проведение богослужений прихожанами даже в частных домах и гаражах. "Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство отберет материальные активы церкви, верующим будет запрещено собираться вместе для молитвы даже на заднем дворе или в гараже (такая практика уже ведется в некоторых районах, где церковь уже запрещена местными властями)", - говорится в статье Амстердама, опубликованной на сайте движения по защите УПЦ, курируемого юристом. Ранее Амстердам заявил, что Украина является одним из наименее толерантных мест в мире в области свободы вероисповедания. Он ранее заявлял, что собрал отчет более чем в 250 страниц с доказательствами нападок и притеснения УПЦ на Украине. За последнее время украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240515/zakhvat-1946284544.html

https://ria.ru/20240305/upts-1931207684.html

украина

амстердам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, амстердам, россия, ситуация вокруг упц