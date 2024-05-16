Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома
Власти Украины хотят запретить богослужения УПЦ даже в частных домах и гаражах
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ), американский юрист Роберт Амстердам заявил, что текущая версия законопроекта о запрете церкви на Украине подразумевает запрет на проведение богослужений прихожанами даже в частных домах и гаражах.
"Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство отберет материальные активы церкви, верующим будет запрещено собираться вместе для молитвы даже на заднем дворе или в гараже (такая практика уже ведется в некоторых районах, где церковь уже запрещена местными властями)", - говорится в статье Амстердама, опубликованной на сайте движения по защите УПЦ, курируемого юристом.
Ранее Амстердам заявил, что Украина является одним из наименее толерантных мест в мире в области свободы вероисповедания. Он ранее заявлял, что собрал отчет более чем в 250 страниц с доказательствами нападок и притеснения УПЦ на Украине.
За последнее время украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".