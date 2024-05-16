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Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома - РИА Новости, 16.05.2024
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Религия
 
14:35 16.05.2024 (обновлено: 14:48 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/upts-1946428534.html
Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома
Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома - РИА Новости, 16.05.2024
Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома
Адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ), американский юрист Роберт Амстердам заявил, что текущая версия законопроекта о запрете церкви на... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:35
2024-05-16T14:48
украина
амстердам
россия
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ), американский юрист Роберт Амстердам заявил, что текущая версия законопроекта о запрете церкви на Украине подразумевает запрет на проведение богослужений прихожанами даже в частных домах и гаражах. "Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство отберет материальные активы церкви, верующим будет запрещено собираться вместе для молитвы даже на заднем дворе или в гараже (такая практика уже ведется в некоторых районах, где церковь уже запрещена местными властями)", - говорится в статье Амстердама, опубликованной на сайте движения по защите УПЦ, курируемого юристом. Ранее Амстердам заявил, что Украина является одним из наименее толерантных мест в мире в области свободы вероисповедания. Он ранее заявлял, что собрал отчет более чем в 250 страниц с доказательствами нападок и притеснения УПЦ на Украине. За последнее время украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240515/zakhvat-1946284544.html
https://ria.ru/20240305/upts-1931207684.html
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украина, амстердам, россия, ситуация вокруг упц
Украина, Амстердам, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Адвокат УПЦ: власти Украины запретят собираться для молитвы даже дома

Власти Украины хотят запретить богослужения УПЦ даже в частных домах и гаражах

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ), американский юрист Роберт Амстердам заявил, что текущая версия законопроекта о запрете церкви на Украине подразумевает запрет на проведение богослужений прихожанами даже в частных домах и гаражах.
"Последняя редакция законопроекта, похоже, подразумевает, что после того, как правительство отберет материальные активы церкви, верующим будет запрещено собираться вместе для молитвы даже на заднем дворе или в гараже (такая практика уже ведется в некоторых районах, где церковь уже запрещена местными властями)", - говорится в статье Амстердама, опубликованной на сайте движения по защите УПЦ, курируемого юристом.
Украина - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В УПЦ заявили о захвате храма в Хмельницкой области местными властями
15 мая, 22:27
Ранее Амстердам заявил, что Украина является одним из наименее толерантных мест в мире в области свободы вероисповедания. Он ранее заявлял, что собрал отчет более чем в 250 страниц с доказательствами нападок и притеснения УПЦ на Украине.
За последнее время украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
СМИ: политика Киева в отношении УПЦ беспокоит даже депутатов "Слуги народа"
5 марта, 13:51
 
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