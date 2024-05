https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

"Спасения нет". Кто устроил ловушку для украинцев

"Спасения нет". Кто устроил ловушку для украинцев - РИА Новости, 16.05.2024

"Спасения нет". Кто устроил ловушку для украинцев

Новый закон о мобилизации на Украине еще не вступил в силу, однако уже породил массу проблем. А теперь и вовсе грозит нарушить экономическую жизнь страны. Хотя... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:00

2024-05-16T08:00

2024-05-16T08:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Новый закон о мобилизации на Украине еще не вступил в силу, однако уже породил массу проблем. А теперь и вовсе грозит нарушить экономическую жизнь страны. Хотя в военкоматы опять выстроились очереди, укомплектовать ВСУ это вряд ли поможет.Река смертиИзмененные правовые нормы действуют с 18 мая. В Раде пытаются объяснить населению, что их ждет. В выражениях не стесняются."Решение (об отправке мобилизованного на фронт. — Прим. ред.) может быть обжаловано, но все это долгий процесс. Не думаю, что мы получим множество судебных дел. Соревноваться с государством таким образом — это как стрелять себе в голову или повторить судьбу утопившихся в Тисе", — заявил украинским журналистам член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко.Два участка реки Тиса, которую упоминает депутат, проходят по границе Украины с Венгрией и Румынией. С тех пор как Киев запретил выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет, только через эту водную преграду в европейские страны нелегально переправились шесть тысяч человек, пишет The The New York Times. Для многих попытка закончилась трагически. Тису стали называть рекой смерти."Добровольцы кончились"В первые месяцы специальной военной операции в ряды Вооруженных сил Украины вступило много добровольцев. В территориальные центры комплектования (ТЦК) выстраивались очереди.Со временем поток иссяк. Чтобы пополнять войска, пришлось в буквальном смысле отлавливать мужчин на улицах украинских городов. Однако в мае 2024-го у стен ТЦК по всей стране вновь можно было наблюдать забытую картину — толпы желающих попасть внутрь. Правда, на этот раз люди не стремились на фронт — напротив, хотели подтвердить свое право на бронь или отсрочку от службы."Выходит офицер и обращается к очереди: "Добровольцы служить есть?" Тишина. С задних рядов голос: "Кончились". "Кто на ВЛК?" (военно-врачебная комиссия. — Прим. ред.) Поднимается с десяток рук. Все остальные стоят, чтобы оформить бронирование и получить QR-код на военный билет. Говорят, лучше сделать это до вступления в силу нового закона о мобилизации”, — так описывает происходящее очевидец событий в одной из соцсетей.За отсутствие QR-кода грозят штрафы в размере от 25 тысяч гривен (около 58 тысяч рублей по текущему курсу). В случае повторных нарушений — уголовная ответственность.Видимо, правящая партия торопилась принять закон о мобилизации, от которого зависело разблокирование поставок оружия из США, и не до конца продумала возможные последствия. По словам владельца сети АЗС Дмитрия Левушкина, в результате страна может столкнуться с топливным кризисом."С 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики с водителями, которые не имеют QR-кода. А QR-код — это ТЦК и ВЛК", — пояснил он."Все обязаны государству"Еще одна болезненная мера для уклонистов — лишение водительских прав. Федиенко утверждает, что это невозможно обжаловать — законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции".Судя по комментариям к таким новостям в соцсетях, в украинском обществе все сильнее недовольство действиями властей. Лейтмотив сообщений — социальная несправедливость."Уклонисты — это олигархи и их сыночки, вывезенные из страны, которые на ворованные деньги жируют в теплых краях", — указывает один из комментаторов.Многие жалуются на большие потери — а погибают в основном небогатые жители глубинки."Вчера мы похоронили мальчика 25-ти лет. У него остались жена, дочь двух лет, родители. Неделю назад — [мужчину] 38-ми лет. Также остались семья и родные. В общей сложности уже десятки погибших. И это только наша деревня. Мой племянник воевал с 2018-го. Лишился ног, глаза, половины внутренних органов. Получает выплаты — 840 гривен (менее 2000 рублей. — Прим. ред.). Все обязаны государству, а вот государство никому ничего не должно", — добавляет другая пользовательница."Не украинец, а цыган"Сторонники действующей власти пытаются оказывать моральное давление на тех, кто воевать не желает. Выглядит это своеобразно. "Если ты уклонист и сознательно убежал, то не имеешь права говорить, что ты украинец. Ты цыган. Ты выбрал цыганскую жизнь", — рассуждает бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. Комментариев от цыганских общин Украины на момент публикации материала не поступало.К слову, в начале мая ромы устроили стычку со стрельбой у ТЦК закарпатского города Виноградова, пытаясь отбить задержанных односельчан. Это не первое подобное столкновение — мобилизация обостряет межнациональные противоречия в регионе.Ранее командир отделения 92-й ОШБр Леонид Маслов призывал создавать для уклонистов штрафбаты и концентрационные лагеря.Тем временем счет жертв Тисы растет. В ночь на 13 мая сотрудники Государственной пограничной службы Украины достали из воды тело 42-летнего жителя Закарпатья в гидрокостюме. Это 29-й утонувший в "реке смерти". По мнению украинских властей, на самом деле погибших еще больше — обнаружили не всех.Тиса — препятствие не из простых. Плыть приходится ночью, а в темноте сложно оценить скорость течения и ширину реки. Чтобы не замерзнуть, пловцы надевали гидрокостюмы, зачастую некачественные. Некоторые обматывали себя пищевой пленкой. Использовали импровизированные плавсредства.Несмотря на опасность, тысячи украинцев по-прежнему считают, что риск утонуть ниже, чем погибнуть на фронте, и продолжают попытки преодолеть водную преграду. Пограничники, патрулирующие берег реки, регулярно задерживают несостоявшихся беглецов.

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины