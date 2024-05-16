https://ria.ru/20240516/ukraina-1946339509.html

Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине

Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине

РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:11

2024-05-16T10:11

2024-05-16T10:29

специальная военная операция на украине

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Обе стороны считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что при урегулировании украинского кризиса необходимо соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные опасения всех сторон в области безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

китай

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, владимир путин