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Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 16.05.2024 (обновлено: 10:29 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946339509.html
Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине
Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине
РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:11
2024-05-16T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Обе стороны считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что при урегулировании украинского кризиса необходимо соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные опасения всех сторон в области безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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в мире, китай, украина, россия, си цзиньпин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине

Си Цзиньпин: позиция Китая по политическому урегулированию на Украине неизменна

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Обе стороны считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что при урегулировании украинского кризиса необходимо соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные опасения всех сторон в области безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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