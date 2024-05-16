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Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине
Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине
РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:11
2024-05-16T10:11
2024-05-16T10:29
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным."Обе стороны считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной", - заявил Си Цзиньпин.Он подчеркнул, что при урегулировании украинского кризиса необходимо соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные опасения всех сторон в области безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Си Цзиньпин выступил за политическое урегулирование кризиса на Украине
Си Цзиньпин: позиция Китая по политическому урегулированию на Украине неизменна
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. РФ и КНР считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным путем, позиция Китая по этому вопросу неизменна, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Обе стороны считают, что политическое урегулирование украинского кризиса является правильным направлением, позиция Китая по этому вопросу всегда была четкой и последовательной", - заявил Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что при урегулировании украинского кризиса необходимо соблюдать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, учитывать обоснованные опасения всех сторон в области безопасности, а также выстраивать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности.