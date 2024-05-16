https://ria.ru/20240516/ukraina-1946318549.html
Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Украину, заявил Песков
Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Украину, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Украину, заявил Песков
Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:47
2024-05-16T07:47
2024-05-16T07:54
украина
си цзиньпин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"."Украина обязательно будет обсуждаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении РФ к китайскому мирному плану по Украине.
https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html
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украина, си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, в мире, дмитрий песков
Украина, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков
Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Украину, заявил Песков
Песков: Украина обязательно будут обсуждать на переговорах Путина и Си Цзиньпина