https://ria.ru/20240516/ukraina-1946318549.html

Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Украину, заявил Песков

Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Украину, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024

Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать Украину, заявил Песков

Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:47

2024-05-16T07:47

2024-05-16T07:54

украина

си цзиньпин

россия

китай

владимир путин

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ситуация на Украине обязательно будет обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям"."Украина обязательно будет обсуждаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении РФ к китайскому мирному плану по Украине.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

украина

россия

китай

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украина, си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, в мире, дмитрий песков