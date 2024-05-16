https://ria.ru/20240516/ugrozy-1946505800.html

В Словакии зафиксировали рост числа угроз членам правительства

В Словакии зафиксировали рост числа угроз членам правительства - РИА Новости, 16.05.2024

В Словакии зафиксировали рост числа угроз членам правительства

Полиция Словакии фиксирует рост числа угроз в адрес членов правительства и высокопоставленных политиков на фоне покушения на премьера Роберта Фицо, сообщил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:22

2024-05-16T18:22

2024-05-16T18:22

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россия

роберт фицо

нато

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Полиция Словакии фиксирует рост числа угроз в адрес членов правительства и высокопоставленных политиков на фоне покушения на премьера Роберта Фицо, сообщил глава полиции Любомир Солак. "Мы фиксируем угрозы в адрес членов правительства и других высокопоставленных политических фигур", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась в аккаунте ведомства в соцсетях. По словам Солака, полиция фиксирует рост числа гибридных угроз в соцсетях. При этом они поступают в адрес как членов оппозиции, так и сторонников правящей коалиции. Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, после чего был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

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в мире, словакия, украина, россия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо