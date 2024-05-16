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"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу - РИА Новости, 16.05.2024
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15:04 16.05.2024 (обновлено: 15:07 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/tinkoff-1946437161.html
"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу
"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу - РИА Новости, 16.05.2024
"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу
"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, которая до конца года будет доступна во всех регионах России,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:04
2024-05-16T15:07
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. "Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, которая до конца года будет доступна во всех регионах России, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Первым продуктом исламского банкинга от "Тинькофф" станет банковская карта, все финансовые операции по которой соответствуют нормам шариата и исламской этике. В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой представителем "Тинькофф", - сказано в сообщении. Держателям карты будут доступны все соответствующие финансовые услуги, в том числе переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита. Кроме того, держатели исламской карты не смогут совершать оплату за продукты, товары или услуги харамных сфер, например за азартные игры, табачную продукцию, спиртные напитки навынос, услуги ломбардов и так далее, пояснили в банке. В перспективе исламский банкинг может быть расширен и на другие продукты экосистемы "Тинькофф". В частности, в настоящее время также прорабатывается возможность запуска исламской рассрочки и инвестиционных продуктов. Для юридических лиц будет проработан запуск лизинга, рассказали в пресс-службе. "По нашим данным, около половины клиентов-мусульман заинтересованы в развитии исламских финансовых продуктов. Это позволило бы им соблюдать все необходимые религиозные нормы, пользуясь при этом передовыми банковскими продуктами", - прокомментировал руководитель направления исламского финансирования банка Асхат Гиниятов. "Тинькофф" в апреле этого года вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют четыре региона: Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня.
https://ria.ru/20231116/sberbank-1909822648.html
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экономика, технологии, россия, узбекистан, таджикистан, тинькофф. кредитные системы, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Технологии, Россия, Узбекистан, Таджикистан, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
"Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу

"Тинькофф" разработал исламскую карту, планирует выдавать ее во всех регионах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис банка "Тинькофф" в Москве
Офис банка Тинькофф в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис банка "Тинькофф" в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. "Тинькофф" запускает проект по исламскому банкингу, первым продуктом станет банковская карта, которая до конца года будет доступна во всех регионах России, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Первым продуктом исламского банкинга от "Тинькофф" станет банковская карта, все финансовые операции по которой соответствуют нормам шариата и исламской этике. В течение второго полугодия 2024 года исламская карта станет доступна для заказа во всех регионах России с бесплатной доставкой представителем "Тинькофф", - сказано в сообщении.
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Держателям карты будут доступны все соответствующие финансовые услуги, в том числе переводы жителям Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других мусульманских стран без комиссии в рамках установленного лимита.
Кроме того, держатели исламской карты не смогут совершать оплату за продукты, товары или услуги харамных сфер, например за азартные игры, табачную продукцию, спиртные напитки навынос, услуги ломбардов и так далее, пояснили в банке.
В перспективе исламский банкинг может быть расширен и на другие продукты экосистемы "Тинькофф". В частности, в настоящее время также прорабатывается возможность запуска исламской рассрочки и инвестиционных продуктов. Для юридических лиц будет проработан запуск лизинга, рассказали в пресс-службе.
"По нашим данным, около половины клиентов-мусульман заинтересованы в развитии исламских финансовых продуктов. Это позволило бы им соблюдать все необходимые религиозные нормы, пользуясь при этом передовыми банковскими продуктами", - прокомментировал руководитель направления исламского финансирования банка Асхат Гиниятов.
"Тинькофф" в апреле этого года вошел в число участников эксперимента по развитию исламского банкинга в России, который стартовал в сентябре прошлого года. В эксперименте участвуют четыре региона: Татарстан, Башкирия, Дагестан, Чечня.
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