https://ria.ru/20240516/svo-1946453204.html

Эксперт назвал условие для мирных переговоров России и Украины

Эксперт назвал условие для мирных переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперт назвал условие для мирных переговоров России и Украины

Достаточные условия для мирных переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли сложатся, но ситуация может измениться после президентских выборов РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:40

2024-05-16T15:40

2024-05-16T16:49

украина

китай

россия

андрей кортунов

нато

российский совет по международным делам

специальная военная операция на украине

сво

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Достаточные условия для мирных переговоров между Россией и Украиной в ближайшее время вряд ли сложатся, но ситуация может измениться после президентских выборов в США, в этот момент окажутся востребованными и китайские инициативы, сообщил РИА Новости научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Поэтому сейчас, по всей видимости, в ближайшие несколько месяцев достаточных условий для мирных переговоров не сложится, а вот после того, как пройдут выборы, может быть, произойдут какие-то изменения по линии соприкосновения России и Украины, тогда, вероятно, китайские инициативы окажутся востребованы. По крайней мере, на это хотелось бы надеяться", - сказал Кортунов. Он пояснил, что без изменения позиции Запада, который фактически является участником конфликта, достичь урегулирования вряд ли возможно, скорее всего какие-либо "подвижки" в Западной позиции возможны только после ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах, поскольку, именно Соединенные Штаты в конечном счете являются лидером, определяющим много в общей Западной позиции. Кортунов также подчеркнул, что китайская инициатива - это не "дорожная карта", это не план достижения мира, это скорее предложение принципов, на которых, по мнению руководства КНР, можно было бы достичь мирного урегулирования, сами принципы разные, есть те, которые больше соответствуют российской позиции, какие-то больше соответствуют позиции Украины, поэтому их надо расценивать в их комплексности. "Это очень важный вопрос, поскольку на Западе обычно говорят, что давайте сначала добьемся какого-то соглашения между Россией и Украиной, а потом займемся остальными вещами - европейской безопасностью, глобальной стабильностью, Китай поддерживает в этом смысле российскую позицию, которая заключается в том, что нельзя рассматривать Украину отдельно от более общих вопросов. То есть нельзя просто договориться с Киевом и на этом поставить точку", - добавил Кортунов, комментируя необходимость устранения первопричин для урегулирования ситуации на Украине. Он уточнил, что позиция Китая заключается в достижении более общей договоренности, которая бы включала в себя вопросы гарантии безопасности не только Украине, но и России, вопросы мер доверия, а также не продвижения НАТО на Восток. "И здесь, конечно, Китай Россию поддерживает, потому что у Китая есть свои проблемы с НАТО, свои проблемы с Соединенными Штатами, и Китай тоже заинтересован в некоем комплексном урегулировании, которое означало бы переход на какой-то новый уровень в управляемости глобальной и европейской системами. Так что здесь, в общем, наши позиции, если не полностью совпадают, то, по крайней мере, очень близки к друг другу", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html

https://ria.ru/20240507/peregovory-1944471197.html

https://ria.ru/20240516/peregovory--1946323882.html

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украина, китай, россия, андрей кортунов, нато, российский совет по международным делам, сво