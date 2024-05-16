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Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма - РИА Новости, 16.05.2024
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20:19 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/sud-1946530433.html
Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма
Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма - РИА Новости, 16.05.2024
Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма
Жителя Запорожской области будут судить за совершение акта международного терроризма и надругательство над флагом России, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:19
2024-05-16T20:19
происшествия
россия
запорожская область
сергей попов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителя Запорожской области будут судить за совершение акта международного терроризма и надругательство над флагом России, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Сергея Попова. Он обвиняется по части 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в июне 2022 года мужчина вместе с двумя знакомыми бросили бутылку с зажигательной смесью в здание администрации в Мелитопольском районе, в результате чего загорелись входная дверь и стеклопакет. Кроме того, обвиняемый снял со здания флаг России и бросил его на землю. Все действия мужчины снимали на камеру.
https://ria.ru/20240201/sud-1924845155.html
россия
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происшествия, россия, запорожская область, сергей попов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Запорожская область, Сергей Попов, Генеральная прокуратура РФ
Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма

Жителя Запорожской области будут судить за надругательство над флагом РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителя Запорожской области будут судить за совершение акта международного терроризма и надругательство над флагом России, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Сергея Попова. Он обвиняется по части 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в июне 2022 года мужчина вместе с двумя знакомыми бросили бутылку с зажигательной смесью в здание администрации в Мелитопольском районе, в результате чего загорелись входная дверь и стеклопакет. Кроме того, обвиняемый снял со здания флаг России и бросил его на землю. Все действия мужчины снимали на камеру.
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ПроисшествияРоссияЗапорожская областьСергей ПоповГенеральная прокуратура РФ
 
 
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