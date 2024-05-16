https://ria.ru/20240516/sud-1946530433.html

Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма

Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма - РИА Новости, 16.05.2024

Жителя Запорожской области будут судить за акт международного терроризма

Жителя Запорожской области будут судить за совершение акта международного терроризма и надругательство над флагом России, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:19

2024-05-16T20:19

2024-05-16T20:19

происшествия

россия

запорожская область

сергей попов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Жителя Запорожской области будут судить за совершение акта международного терроризма и надругательство над флагом России, сообщатся на сайте Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Сергея Попова. Он обвиняется по части 1 статьи 361 УК РФ (акт международного терроризма), статьи 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в июне 2022 года мужчина вместе с двумя знакомыми бросили бутылку с зажигательной смесью в здание администрации в Мелитопольском районе, в результате чего загорелись входная дверь и стеклопакет. Кроме того, обвиняемый снял со здания флаг России и бросил его на землю. Все действия мужчины снимали на камеру.

https://ria.ru/20240201/sud-1924845155.html

россия

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происшествия, россия, запорожская область, сергей попов, генеральная прокуратура рф