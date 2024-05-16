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Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни - РИА Новости, 16.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:33 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/sud-1946408072.html
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни - РИА Новости, 16.05.2024
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни
Басманный суд Москвы до середины августа продлил арест последнему из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидину Фаридуни,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:33
2024-05-16T13:33
происшествия
москва
таджикистан
брянская область
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
крокус
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до середины августа продлил арест последнему из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидину Фаридуни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Фаридуни – уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта. Ранее сегодня суд продлил арест задержанным в Брянской области его троим подельникам Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде и Мухаммадсобиру Файзову. Фаридуни удачнее них изъяснялся на русском, вопрос о закрытии процесса от публики он оставил на усмотрение суда. Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Слушания по второй четверке назначены на 15.00 мск. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240417/sud-1940527608.html
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происшествия, москва, таджикистан, брянская область, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Москва, Таджикистан, Брянская область, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни

Суд продлил арест четвертому фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити холле"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл, в здании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до середины августа продлил арест последнему из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидину Фаридуни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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17 апреля, 10:57
Фаридуни – уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
Ранее сегодня суд продлил арест задержанным в Брянской области его троим подельникам Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде и Мухаммадсобиру Файзову. Фаридуни удачнее них изъяснялся на русском, вопрос о закрытии процесса от публики он оставил на усмотрение суда.
Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Слушания по второй четверке назначены на 15.00 мск.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваТаджикистанБрянская областьМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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