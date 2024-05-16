https://ria.ru/20240516/sud-1946408072.html

Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни

Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни - РИА Новости, 16.05.2024

Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Фаридуни

Басманный суд Москвы до середины августа продлил арест последнему из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидину Фаридуни,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:33

2024-05-16T13:33

2024-05-16T13:33

происшествия

москва

таджикистан

брянская область

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

крокус

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до середины августа продлил арест последнему из четырех предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидину Фаридуни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Фаридуни меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Фаридуни – уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта. Ранее сегодня суд продлил арест задержанным в Брянской области его троим подельникам Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде и Мухаммадсобиру Файзову. Фаридуни удачнее них изъяснялся на русском, вопрос о закрытии процесса от публики он оставил на усмотрение суда. Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Слушания по второй четверке назначены на 15.00 мск. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240417/sud-1940527608.html

https://ria.ru/20240512/volontery-1945435038.html

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происшествия, москва, таджикистан, брянская область, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, крокус