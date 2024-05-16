Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке
Путин планирует вечером пообщаться с Си Цзиньпином в неформальной обстановке
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует провести неформальную встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином сегодня вечером и обсудить внешнеполитическую повестку.
"Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он отметил, что со своей стороны проинформирует председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность китайским коллегам за инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы.
"Программа нашего государственного визита весьма насыщена. Сегодня предстоит еще ряд совместных с председателем Си Цзиньпином мероприятий, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном", - добавил Путин.