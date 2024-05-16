https://ria.ru/20240516/si-1946347274.html

Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке

Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке - РИА Новости, 16.05.2024

Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует провести неформальную встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином сегодня вечером... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:36

2024-05-16T10:36

2024-05-16T10:36

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946337567_0:0:2685:1511_1920x0_80_0_0_d1c117b8af4e9dd526f434507e756a94.jpg

ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует провести неформальную встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином сегодня вечером и обсудить внешнеполитическую повестку. "Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Он отметил, что со своей стороны проинформирует председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность китайским коллегам за инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. "Программа нашего государственного визита весьма насыщена. Сегодня предстоит еще ряд совместных с председателем Си Цзиньпином мероприятий, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире