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Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке - РИА Новости, 16.05.2024
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10:36 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/si-1946347274.html
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке - РИА Новости, 16.05.2024
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке
Президент России Владимир Путин заявил, что планирует провести неформальную встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином сегодня вечером... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:36
2024-05-16T10:36
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует провести неформальную встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином сегодня вечером и обсудить внешнеполитическую повестку. "Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров. Он отметил, что со своей стороны проинформирует председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность китайским коллегам за инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. "Программа нашего государственного визита весьма насыщена. Сегодня предстоит еще ряд совместных с председателем Си Цзиньпином мероприятий, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин анонсировал встречу с Си Цзиньпином в неформальной обстановке

Путин планирует вечером пообщаться с Си Цзиньпином в неформальной обстановке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что планирует провести неформальную встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином сегодня вечером и обсудить внешнеполитическую повестку.
"Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он отметил, что со своей стороны проинформирует председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Президент выразил признательность китайским коллегам за инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы.
"Программа нашего государственного визита весьма насыщена. Сегодня предстоит еще ряд совместных с председателем Си Цзиньпином мероприятий, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном", - добавил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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