https://ria.ru/20240516/shoygu-1946322843.html

Шойгу назвал главную задачу на новом посту

Шойгу назвал главную задачу на новом посту - РИА Новости, 16.05.2024

Шойгу назвал главную задачу на новом посту

Экс-министр обороны Сергей Шойгу, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что спецоперация остается... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:48

2024-05-16T08:48

2024-05-16T17:39

сергей шойгу

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

павел зарубин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-министр обороны Сергей Шойгу, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что спецоперация остается его главной задачей и на новом посту."Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника", — сказал он.Шойгу подчеркнул, что российские войска наступают на всех направлениях, продвижение идет "довольно неплохо".Секретарь Совбеза выразил надежду, что наступление продолжится, для этого созданы резервы личного состава, техники и боеприпасов.Сейчас секретарь Совбеза находится в Пекине вместе с президентом в составе представительной делегации. Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером.Шойгу возглавлял Минобороны с 2012 года. После инаугурации президента его на этом посту сменил Андрей Белоусов. Как сообщил Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте и займется организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

https://ria.ru/20240515/putin-1946174745.html

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сергей шойгу, безопасность, россия, павел зарубин