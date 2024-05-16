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Шойгу назвал главную задачу на новом посту - РИА Новости, 16.05.2024
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08:48 16.05.2024 (обновлено: 17:39 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/shoygu-1946322843.html
Шойгу назвал главную задачу на новом посту
Шойгу назвал главную задачу на новом посту - РИА Новости, 16.05.2024
Шойгу назвал главную задачу на новом посту
Экс-министр обороны Сергей Шойгу, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что спецоперация остается... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:48
2024-05-16T17:39
сергей шойгу
безопасность
россия
специальная военная операция на украине
павел зарубин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-министр обороны Сергей Шойгу, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что спецоперация остается его главной задачей и на новом посту."Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника", — сказал он.Шойгу подчеркнул, что российские войска наступают на всех направлениях, продвижение идет "довольно неплохо".Секретарь Совбеза выразил надежду, что наступление продолжится, для этого созданы резервы личного состава, техники и боеприпасов.Сейчас секретарь Совбеза находится в Пекине вместе с президентом в составе представительной делегации. Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером.Шойгу возглавлял Минобороны с 2012 года. После инаугурации президента его на этом посту сменил Андрей Белоусов. Как сообщил Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте и займется организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
https://ria.ru/20240515/putin-1946174745.html
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сергей шойгу, безопасность, россия, павел зарубин
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине, Павел Зарубин
Шойгу назвал главную задачу на новом посту

Шойгу: главной задачей на новом посту остается СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 16 мая 2024
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 16 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине. 16 мая 2024
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Экс-министр обороны Сергей Шойгу, назначенный недавно секретарем Совета безопасности, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что спецоперация остается его главной задачей и на новом посту.
"Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника", — сказал он.
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Шойгу подчеркнул, что российские войска наступают на всех направлениях, продвижение идет "довольно неплохо".
Секретарь Совбеза выразил надежду, что наступление продолжится, для этого созданы резервы личного состава, техники и боеприпасов.
Сейчас секретарь Совбеза находится в Пекине вместе с президентом в составе представительной делегации. Владимир Путин прибыл в Китай с государственным визитом накануне вечером.
Шойгу возглавлял Минобороны с 2012 года. После инаугурации президента его на этом посту сменил Андрей Белоусов. Как сообщил Владимир Путин, на новом посту Шойгу будет вести комиссию ВПК при президенте и займется организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуБезопасностьРоссияПавел Зарубин
 
 
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