https://ria.ru/20240516/robot-pylesos-1945964776.html

Обзор Dreame Bot L10s Pro Ultra: робот-пылесос со швабрами и камерой

Обзор Dreame Bot L10s Pro Ultra: робот-пылесос со швабрами и камерой - РИА Новости, 16.05.2024

Обзор Dreame Bot L10s Pro Ultra: робот-пылесос со швабрами и камерой

Робот-пылесосы из экзотики превратились в незаменимого помощника по хозяйству. Эволюция этих гаджетов прошла долгий путь: от простых "электровеников" к... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:16

2024-05-16T16:16

2024-05-16T16:16

россия

технологии

гаджеты

наука

техника

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945969099_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_31ddcdef3c96b7e83ef3f5a933188f8f.jpg

Робот-пылесосы из экзотики превратились в незаменимого помощника по хозяйству. Эволюция этих гаджетов прошла долгий путь: от простых "электровеников" к полноценным комплексам для поддержания чистоты в доме. Dreame Bot L10s Pro Ultra со станцией самоочистки предлагает множество функций по сбалансированной цене — его и испытаем в обзоре РИА Новости.Технология MopExtend (расширять)Dreame Bot L10s Pro Ultra получил вслед за старшей моделью L20 (л 20) новую разработку компании Dreame — поддержку технологии MopExtend. Суть ее сводится к тому, что робот способен эффективно убирать в труднодоступных местах.Две вращающиеся швабры на магнитном креплении крепятся на нижней панели. Пылесос понимает, когда находится на ковролине или ковре, приподнимая их. В выдвинутом варианте швабра располагается на одном уровне с корпусом.У Dreame Bot L10s Pro Ultra есть несколько специальных датчиков позиционирования, которые благодаря алгоритмам ИИ способны определять углы и края, что позволяет максимально приблизить швабры к краям стен для глубокой и тщательной уборки каждого уголка помещения.Комплект поставкиПроизводитель дополнил пылесос обширным комплектом поставки — в коробке можно найти все, что нужно для первого запуска. Так, с Dreame Bot L10s Pro Ultra идут сразу два пылесборника: один уже установлен в станцию очистки, а другой, запасной, лежит в коробке.Сюда же добавлена запасная боковая щетка, а также щетка для очистки самого пылесоса и станции. Dreame даже не забыли положить в комплект фирменное моющее средство, которое нужно для мытья полов. Впрочем, никто вам не запретит использовать лишь одну воду.Станция очисткиВнешне станция пылесоса выглядит гораздо более громоздкой, чем привычные многим компактные площадки. Дело в том, что она вобрала в себя большое количество технологических решений, призванных упростить и уборку дома, и обслуживание робота-пылесоса.Условно, башню можно разделить на три уровня. На первом "отдыхает" пылесос — не забудьте перед включением установить специальную подставку, по которой Dreame Bot L10s Pro Ultra поднимается на площадку. Второй уровень содержит бак для чистящих средств и мусоросборник. На самом верху башни, под крышкой, скрыты два бака — для чистой и грязной воды. Причем они даже визуально выглядят иначе, чтобы пользователь не путался: первый из прозрачного пластика, а второй из темного.Функционал станции, действительно, удивляет. Особенно, если вы переходите на Dreame Bot L10s Pro Ultra с простого дрона-уборщика. Так, есть автоматическая мойка швабры водой при температуре 58 градусов. Далее станция сушит ее горячим воздухом, тем самым предотвращающую появление неприятных запахов.Станция автоматически высасывает собранный сор из пылесоса — делает это довольно громко, что поначалу довольно непривычно. Станция также доливает моющее средство и чистую воду. В целом, Dreame Bot L10s Pro Ultra требует к себе немного внимания пользователя, которому изредка нужно менять пылесборник, доливать чистую и сливать из бака грязную воду.УборкаРобот показал уверенную навигацию в пространстве и справился с обнаружением препятствий. В большинстве случаев он без проблем распознавал даже тонкие ножки стульев или стола. Но все-таки очищать пол от всевозможной мелочи перед уборкой придется заранее. Стоит учесть, что пылесос нещадно путается в разбросанных зарядных кабелях.Для навигации здесь использован лазерный локатор, несколько пространственных датчиков и камера в передней части корпуса. Технология обхода препятствий получила название Intelligent Pathfinder (интеллектуальный навигатор) с 3D-сканированием. Так, робот-пылесос может идентифицировать и гибко обходить более 55 видов предметов в доме. Помимо этого, L10s Pro Ultra (л10с про ультра) может распознавать тип помещений, которые будут очищаться (например, гостиная, кухня и так далее), выбирая тот или иной способ уборки с различными уровнями всасывания и давления. Эти способы могут быть динамически скорректированы с учетом различных требований к уборке.Мощность всасывания в 7000 паскаль обеспечивает динамическую очистку различных напольных покрытий: твердых, деревянных полов и даже ковров. С очисткой последних Dreame Bot L10s Pro Ultra справляется неплохо, не оставляя видимой пыли на покрытии.Качество очистки ровных поверхностей, как и мытье их, не вызывает нареканий — пылесос способен отмыть даже въевшуюся грязь. Все благодаря системе DuoScrub (двойной скраб), которая использует вращательную очистку под давлением, для удаления стойких пятен. Но учитывайте, что максимального результата очистки можно достичь, используя моющие средства.ПриложениеДля управления пылесосом и тонкой настройки потребуется фирменное приложение Dreamehome (дом мечты) — загрузить на свой смартфон его можно в Google Play или App Store.Если у вас уже был робот-пылесос Dreame или даже от другого производителя, то сориентироваться в нем легко. Но даже у тех, кто первый раз столкнется с роботом-пылесосом, не должно возникнуть проблем благодаря подробным объяснениям – ни во время настройки, ни во время использования. Для подключения Dreame Bot L10s Pro Ultra в сеть потребуется 2,4герц и беспроводной интернет.Приложение предлагает множество вариантов управления роботом-пылесосом. Помимо различных настроек производительности уборки, Dreamehome предлагает контроль за процессом уборки и постройкой карты помещения. Последние можно сохранить для нескольких этажей, редактировать, создавать виртуальные границы и так далее.Кстати, камеру можно использовать для наблюдения за собственным домом. Например, через приложение можно задать роботу-пылесосу автоматическое патрулирование дома, когда вас в нем нет.АвтономностьDreame L10s Pro Ultra получил аккумулятор емкостью 5200 ампер-час. Максимальное время автономной работы составляет до 220 минут, что позволяет легко убирать помещение площадью до 205 квадратных метров за одну зарядку. Сюда даже внедрили быструю зарядку. В Dreame заявляют, что пылесос заряжается на 30% быстрее, чем предыдущее поколение. Это пригодится, например, если пылесос вернется на станцию, быстро подзарядится и продолжит уборку с того места, где ее приостановил.ИтогоНовый Dreame L10s Pro Ultra вобрал "фишки" старших моделей бренда, оставшись относительно доступным роботом-пылесосом по меркам своего класса. Продвинутая навигация, технология уборки MopExtend, мойка и сушка швабр, автоматическая станция очистки — все это довольно интересный функционал, делающий уборку дома с помощью робота-пылесоса эффективной.Этот робот-пылесос участвует в акции "Неделя Dreame": с 16 по 27 мая, когда можно будет приобрести Dreame L10s Pro Ultra за 94 990 рублей вместо 99 990 рублей.Информация о продавце:ООО "МКТ", 107061, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, пл Преображенская, д. 8, этаж 27 - ПОМ. LXXXVI, ИНН 7811365157, ОГРН 1079847067046, КПП 771801001Информации об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте.Реклама, DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD , erid: F7NfYUJCUneLrX8rNbjt

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, гаджеты, наука, техника