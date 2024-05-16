https://ria.ru/20240516/rets-1946531574.html

РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане

РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане - РИА Новости, 16.05.2024

РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организует бизнес-миссию в Таджикистан, принять участие могут российские компании агропромышленного комплекса РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:24

2024-05-16T20:24

2024-05-16T20:24

экономика

россия

таджикистан

оаэ

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организует бизнес-миссию в Таджикистан, принять участие могут российские компании агропромышленного комплекса (АПК), строительства и медицинских услуг, сообщил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024"."Российский экспортный центр в рамках своего мандата и активности планирует интересную бизнес-миссию в начале июня в сфере АПК, строительства и медицинских услуг. В данном визите планируется участие порядка 24 российских компаний. Я очень рассчитываю, что эта бизнес-миссия станет тоже своего рода толчком для более тесной интеграции бизнеса в двух странах, а мы, как Группа РЭЦ готовы будем совместно с нашими коллегами из торгпредства РФ в Таджикистане, совместно с другими заинтересованными ведомствами, в том числе и из передовых субъектов РФ, которые заточены на сотрудничестве с Таджикистаном, в том числе и коллегами из Татарстана, оказать комплексную и полномасштабную поддержку всех заинтересованных участников", - рассказал Джаббори на сессии Минпромторга РФ "Индустриальный диалог Россия-Таджикистан".Бизнес-миссия в Таджикистан состоится 4-5 июня. По вопросам участия в бизнес-миссиях российские компании могут обращаться в Российский экспортный центр и его представительства.

https://ria.ru/20240516/--1946526009.html

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таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, таджикистан, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)