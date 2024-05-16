РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организует бизнес-миссию в Таджикистан, принять участие могут российские компании агропромышленного комплекса (АПК), строительства и медицинских услуг, сообщил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024".
"Российский экспортный центр в рамках своего мандата и активности планирует интересную бизнес-миссию в начале июня в сфере АПК, строительства и медицинских услуг. В данном визите планируется участие порядка 24 российских компаний. Я очень рассчитываю, что эта бизнес-миссия станет тоже своего рода толчком для более тесной интеграции бизнеса в двух странах, а мы, как Группа РЭЦ готовы будем совместно с нашими коллегами из торгпредства РФ в Таджикистане, совместно с другими заинтересованными ведомствами, в том числе и из передовых субъектов РФ, которые заточены на сотрудничестве с Таджикистаном, в том числе и коллегами из Татарстана, оказать комплексную и полномасштабную поддержку всех заинтересованных участников", - рассказал Джаббори на сессии Минпромторга РФ "Индустриальный диалог Россия-Таджикистан".
Бизнес-миссия в Таджикистан состоится 4-5 июня. По вопросам участия в бизнес-миссиях российские компании могут обращаться в Российский экспортный центр и его представительства.