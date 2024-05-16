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РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане - РИА Новости, 16.05.2024
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20:24 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/rets-1946531574.html
РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане
РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане - РИА Новости, 16.05.2024
РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организует бизнес-миссию в Таджикистан, принять участие могут российские компании агропромышленного комплекса РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:24
2024-05-16T20:24
экономика
россия
таджикистан
оаэ
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организует бизнес-миссию в Таджикистан, принять участие могут российские компании агропромышленного комплекса (АПК), строительства и медицинских услуг, сообщил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024"."Российский экспортный центр в рамках своего мандата и активности планирует интересную бизнес-миссию в начале июня в сфере АПК, строительства и медицинских услуг. В данном визите планируется участие порядка 24 российских компаний. Я очень рассчитываю, что эта бизнес-миссия станет тоже своего рода толчком для более тесной интеграции бизнеса в двух странах, а мы, как Группа РЭЦ готовы будем совместно с нашими коллегами из торгпредства РФ в Таджикистане, совместно с другими заинтересованными ведомствами, в том числе и из передовых субъектов РФ, которые заточены на сотрудничестве с Таджикистаном, в том числе и коллегами из Татарстана, оказать комплексную и полномасштабную поддержку всех заинтересованных участников", - рассказал Джаббори на сессии Минпромторга РФ "Индустриальный диалог Россия-Таджикистан".Бизнес-миссия в Таджикистан состоится 4-5 июня. По вопросам участия в бизнес-миссиях российские компании могут обращаться в Российский экспортный центр и его представительства.
https://ria.ru/20240516/--1946526009.html
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таджикистан
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экономика, россия, таджикистан, оаэ, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Таджикистан, ОАЭ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ приглашает экспортеров принять участие в бизнес-миссии в Таджикистане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) организует бизнес-миссию в Таджикистан, принять участие могут российские компании агропромышленного комплекса (АПК), строительства и медицинских услуг, сообщил представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори в рамках XV Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024".
"Российский экспортный центр в рамках своего мандата и активности планирует интересную бизнес-миссию в начале июня в сфере АПК, строительства и медицинских услуг. В данном визите планируется участие порядка 24 российских компаний. Я очень рассчитываю, что эта бизнес-миссия станет тоже своего рода толчком для более тесной интеграции бизнеса в двух странах, а мы, как Группа РЭЦ готовы будем совместно с нашими коллегами из торгпредства РФ в Таджикистане, совместно с другими заинтересованными ведомствами, в том числе и из передовых субъектов РФ, которые заточены на сотрудничестве с Таджикистаном, в том числе и коллегами из Татарстана, оказать комплексную и полномасштабную поддержку всех заинтересованных участников", - рассказал Джаббори на сессии Минпромторга РФ "Индустриальный диалог Россия-Таджикистан".
KAZANFORUM 2024. Made in Russia. Россия-Большой Ближний Восток. Экспортный контур сотрудничества - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Казани обсудили развитие торговли между России и Ближним Востоком
Вчера, 19:54
Бизнес-миссия в Таджикистан состоится 4-5 июня. По вопросам участия в бизнес-миссиях российские компании могут обращаться в Российский экспортный центр и его представительства.
 
ЭкономикаРоссияТаджикистанОАЭМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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