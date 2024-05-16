https://ria.ru/20240516/putin-1946401323.html

Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей для Китая

Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей для Китая - РИА Новости, 16.05.2024

Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей для Китая

Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:10

2024-05-16T13:10

2024-05-16T13:10

экономика

китай

россия

владимир путин

ли цян

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в мире

энергетика

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Россия выступает надежным поставщиком энергоносителей для растущей экономики Китая, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в ходе визита в Китай провел отдельные переговоры с премьером Госсовета Ли Цяном. Ранее состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. "Ключевой профильной сферой взаимодействия является энергетика. Россия - надежный поставщик энергоносителей для растущей китайской экономики", - заявил Путин на встрече с премьером Госсовета. Он отметил, что в прошлом году были достигнуты рекордные уровни поставок Китаю российских нефти и газа. Российский президент добавил, что страны расширяют кооперацию в промышленности, включая автомобили, увеличивают товарооборот в сельском хозяйстве. "Согласованы и реализуются планы в сфере высоких технологий и новаций, включая космос, атомную энергетику. Есть осязаемые результаты в области строительства транспортной инфраструктуры", - отметил Путин.

https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946387041.html

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экономика, китай, россия, владимир путин, ли цян, си цзиньпин, в мире, энергетика