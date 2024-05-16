https://ria.ru/20240516/putin-1946345445.html
В Индии заметили тревожную деталь для Запада в визите Путина в Китай
В Индии заметили тревожную деталь для Запада в визите Путина в Китай - РИА Новости, 16.05.2024
В Индии заметили тревожную деталь для Запада в визите Путина в Китай
Визит президента России Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином стали тревожным сигналом для Запада, заявил The Independent... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:27
2024-05-16T10:27
2024-05-16T21:29
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином стали тревожным сигналом для Запада, заявил The Independent профессор дипломатии в Университете Джавахарлала Неру Сваран Сингх."Встреча Путина и Си является значимой и символической одновременно, так как лидеры точно будут стремиться укрепить свое партнерство перед лицом огромной усталости западных лидеров от конфликта на Украине и нежелания поддерживать его", — считает он.Своим визитом в Пекин российский лидер демонстрирует Западу союз со второй по величине экономикой мира, подчеркнул эксперт.Президент России и председатель КНР после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Российский президент 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом.
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
В Индии заметили тревожную деталь для Запада в визите Путина в Китай
Independent: встреча Путина и Си Цзиньпина является тревожной для Запада