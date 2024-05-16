https://ria.ru/20240516/putin-1946309280.html

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине - РИА Новости, 16.05.2024

Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в четверг пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T06:08

2024-05-16T06:08

2024-05-16T06:56

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где в четверг пройдут его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, передает корреспондент РИА Новости. Церемония официальной встречи прошла на площади перед Домом народных собраний. Путин приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, а затем поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран.Лидеров встречали залпами пушек, в церемонии участвовал и почетный караул. Оркестр исполнил гимны обеих стран, а во время церемонии исполнил и другие композиции, в том числе фрагмент мелодии из советской песни "Подмосковные вечера".Лидеры России и Китая посмотрели на проход почетного полка и военного оркестра. Президент РФ церемонию оценил, подняв большой палец вверх.Затем Путин и Си прошли в Дом народных собраний, где состоится церемония фотографирования, а после нее начнутся переговоры.Президент России прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом, он посетит Пекин и Харбин. В столице Китая в четверг пройдут переговоры на высшем уровне - встреча Путина и Си Цзиньпина начнется в узком формате, а затем продолжится в расширенном составе с участием представительных делегаций двух стран.Дом народных собраний расположен на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Его начали строить в октябре 1958 года и завершили менее чем за год - в сентябре 1959-го. Это место проведения съездов Компартии Китая и сессий парламента страны - Всекитайского собрания народных представителей. Здесь проходят и другие крупные официальные мероприятия, конференции, приемы зарубежных лидеров. В 2007 году это здание решением пекинских властей было включено в перечень охраняемых памятников современного зодчества.

https://ria.ru/20240516/roskachestvo-1946308301.html

https://ria.ru/20240516/kitay-1946307160.html

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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей