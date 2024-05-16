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Росатом представил проекты по экологическому благополучию

Росатом представил проекты по экологическому благополучию - РИА Новости, 16.05.2024

Росатом представил проекты по экологическому благополучию

Госкорпорация "Росатом" 15 мая представила рабочей группе Совета Федерации проекты, направленные на экологическое благополучие, сообщает пресс-служба ФГУП... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:36

2024-05-16T12:36

2024-05-16T12:36

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" 15 мая представила рабочей группе Совета Федерации проекты, направленные на экологическое благополучие, сообщает пресс-служба ФГУП "Федеральный экологический оператор" (предприятие Росатома).Федеральный экологический оператор отвечает за создание в стране комплексной системы по обращению с отходами I и II классов и ликвидирует крупнейшие объекты накопленного вреда окружающей среде.Так, рабочая группа при комитете Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по мониторингу создания инфраструктуры для обращения с отходами I и II классов и ликвидации наиболее значимых объектов накопленного вреда обсудила развитие системы обращения с опасными отходами, в том числе на труднодоступных и новых территориях. Кроме того, сенаторы, депутаты, представители регионов и общественных организаций ознакомились с ходом приведения в безопасное состояние объектов, отмеченных президентом России в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.В рамках федерального проекта "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" Госкорпорация "Росатом" продолжает создание производственной инфраструктуры высокотехнологичной переработки, состоящей из семи производственно-технических комплексов. В 2024 году будут введены в эксплуатацию первые два из них – "Горный" в Саратовской и "Щучье" в Курганской областях, что позволит создать базовую инфраструктуру по обезвреживанию и утилизации отходов. В 2026 году будут запущены следующие производства, которые будут отвечать потребностям развивающегося рынка.Введена в эксплуатацию и бесперебойно функционирует с 2021 года федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК). На цифровой платформе для отходообразователей, операторов по транспортированию и переработке отходов работает 102 тысячи пользователей, это более 55 тысяч организаций или 92% рынка."Мы должны четко знать, у кого и сколько образуется отходов и как осуществляется обращение с ними. Без достоверных данных и полной прослеживаемости сегодня сложно принимать решения и выстраивать систему. Например, с момента запуска реформы обращения с твердыми коммунальными отходами на 25% снизился их объем. Это касается и перетока отходов I–II классов опасности в побочную продукцию и в III класс опасности. Мы готовы искать оперативные решения и воплощать их в жизнь", - цитирует пресс-служба заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александра Когана.На заседании обсудили вопросы законодательного регулирования обращения с отходами, а также правоприменительной практики в части административной ответственности за непредставление информации во ФГИС ОПВК. Кроме того, участниками совещания был рассмотрен вопрос запрета на отнесение отходообразователями опасных отходов к побочной продукции. Члены рабочей группы также обратили внимание на необходимость регулирования ситуации в сфере обращения с отходами III класса, схожими по компонентному составу с отходами I-II классов.Приоритетная поддержка оказывается в настоящее время участникам системы, осуществляющим деятельность на исторических территориях России, обеспечивая максимально комфортный режим перехода к новому для них регулированию. С 1 марта текущего года ДНР ЛНР, Херсонская и Запорожская области начали регистрацию во ФГИС ОПВК и полноценный учет отходов, а с 1 марта 2026 года – уже будут передавать отходы Федеральному экологическому оператору."Особенности функционирования предприятий на территории ДНР с учетом сложной геополитической обстановки в настоящее время не позволяет достичь 100%-ной регистрации всех отходообразователей во ФГИС ОПВК. Но мы, безусловно, обеспечим это достижение в будущем", - сказал председатель государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань, его слова приводит пресс-служба.Он добавил, что работа по построению отрасли с опасными отходами в республике ведется на постоянной основе.Еще один вопрос, который также вошел в повестку дня – увеличение срока накопления отходов I-II классов на труднодоступных территориях на более длительный период (до 24 месяцев). По мнению участников заседания, с учетом незначительных объемов их образования на труднодоступных территориях, отсутствия транспортной доступности или большой удаленности от населенных пунктов как, например, в районах Крайнего Севера - это могло бы стать оптимальным решением, не влияющим на тарифы. Данное предложение в ходе выступлений поддержали представители субъектов РФ."Наша рабочая группа поддерживает сохранение федерального проекта "Инфраструктуры для обращения с отходами I-II классов опасности" в составе национального проекта "Экологическое благополучие", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олега Кувшинникова.Он напомнил, что президентом была также отмечена необходимость ликвидации опасных объектов накопленного вреда, важнейшими критериями при отборе которых являются риск для жизни и здоровья граждан и близость к населенным пунктам."Мы понимаем, что личное внимание главы государства предполагает и нашу особую ответственность, поскольку на парламентском уровне только мы осуществляем мониторинг хода работ на них", - отметил Кувшинников.В пресс-службе добавили, что почти за четыре года отмечен значительный прогресс в решении Росатомом экологических проблем на территории города Усолье-Сибирское, полигона "Красный Бор" и ОАО "БЦБК". О результатах работ на объектах доложил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев. Он отметил, что в Усолье-Сибирском снят режим чрезвычайной ситуации и демонтированы все опасные наземные здания. На бывшем Байкальском ЦБК предотвращена угроза залпового загрязнения озера Байкал и начато создание технологической инфраструктуры для очистки щелокосодержащих стоков и надшламовых вод. На полигоне "Красный Бор" завершается создание технологической инфраструктуры для обезвреживания жидких и пастообразных отходов."В настоящее время благодаря работе Росатома, угрозы жизни и здоровью людей, живущих вблизи объектов, на которых более полувека накапливались токсичные отходы, нет. В прошлом году нам удалось полностью решить вопросы по импортозамещению технологий и оборудования, что позволило оперативно обеспечить формирование технологического суверенитета. По предварительным оценкам, ликвидация "наследия прошлого" в рамках задач по достижению национальной цели "Экологическое благополучие" и в ходе дальнейшей реализации одноименного национального проекта позволит улучшить качество жизни для почти 7 миллионам граждан", - подчеркнул Лебедев, слова которого приводит пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, жкх, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", совет федерации рф, госдума рф, экология в россии, экология