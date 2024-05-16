https://ria.ru/20240516/priem-1946338040.html

Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием

Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием - РИА Новости, 16.05.2024

Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием

Торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь президента России Владимира Путина начался в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:04

2024-05-16T10:04

2024-05-16T10:06

китай

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь президента России Владимира Путина начался в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит проходит в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.Ранее в четверг главы государств уже провели переговоры в узком и расширенном составах, а также приняли участие в церемонии подписания совместных документов.

https://ria.ru/20240516/putin-1946334627.html

китай

россия

пекин

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китай, си цзиньпин, владимир путин, россия, пекин, в мире