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Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием - РИА Новости, 16.05.2024
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10:04 16.05.2024 (обновлено: 10:06 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/priem-1946338040.html
Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием
Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием - РИА Новости, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием
Торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь президента России Владимира Путина начался в Пекине, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:04
2024-05-16T10:06
китай
си цзиньпин
владимир путин
россия
пекин
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь президента России Владимира Путина начался в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит проходит в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.Ранее в четверг главы государств уже провели переговоры в узком и расширенном составах, а также приняли участие в церемонии подписания совместных документов.
https://ria.ru/20240516/putin-1946334627.html
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китай, си цзиньпин, владимир путин, россия, пекин, в мире
Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Пекин, В мире
Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием

Путин и Си Цзиньпин отправились на торжественный прием от имени председателя КНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь президента России Владимира Путина начался в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит проходит в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
Ранее в четверг главы государств уже провели переговоры в узком и расширенном составах, а также приняли участие в церемонии подписания совместных документов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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