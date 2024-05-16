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Блинкен осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
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23:12 16.05.2024 (обновлено: 23:14 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946552833.html
Блинкен осудил покушение на Фицо
Блинкен осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
Блинкен осудил покушение на Фицо
Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Словакии Юрайей Бланаром, в ходе которого от лица Вашингтона осудил покушение... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:12
2024-05-16T23:14
в мире
словакия
украина
сша
роберт фицо
энтони блинкен
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государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Словакии Юрайей Бланаром, в ходе которого от лица Вашингтона осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, сообщила пресс-служба госдепартамента. "Госсекретарь выразил солидарность со Словакией и пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру. Госсекретарь США также отметил прочность связей между американским и словацким народами", - проинформировал в Госдепартаменте. В ходе беседы, как отмечается, шеф американской дипломатии "выразил осуждение политическому насилию во всех его проявлениях". Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html
https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html
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в мире, словакия, украина, сша, роберт фицо, энтони блинкен, нато, государственный департамент сша, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, США, Роберт Фицо, Энтони Блинкен, НАТО, Государственный департамент США, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Блинкен осудил покушение на Фицо

Блинкен в разговоре с главой МИД Словакии осудил покушение на Фицо

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaМесто покушения на Роберта Фицо
Место покушения на Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Место покушения на Роберта Фицо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Словакии Юрайей Бланаром, в ходе которого от лица Вашингтона осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, сообщила пресс-служба госдепартамента.
"Госсекретарь выразил солидарность со Словакией и пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру. Госсекретарь США также отметил прочность связей между американским и словацким народами", - проинформировал в Госдепартаменте.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД Словакии раскрыло мотивы покушения на Фицо
15 мая, 21:05
В ходе беседы, как отмечается, шеф американской дипломатии "выразил осуждение политическому насилию во всех его проявлениях".
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.
Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьера Словакии Фицо попал на видео
15 мая, 18:39
 
В миреСловакияУкраинаСШАРоберт ФицоЭнтони БлинкенНАТОГосударственный департамент СШАПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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