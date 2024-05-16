https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946552833.html

Блинкен осудил покушение на Фицо

Блинкен осудил покушение на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

Блинкен осудил покушение на Фицо

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Словакии Юрайей Бланаром, в ходе которого от лица Вашингтона осудил покушение... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T23:12

2024-05-16T23:12

2024-05-16T23:14

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг провел телефонный разговор с главой МИД Словакии Юрайей Бланаром, в ходе которого от лица Вашингтона осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо, сообщила пресс-служба госдепартамента. "Госсекретарь выразил солидарность со Словакией и пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру. Госсекретарь США также отметил прочность связей между американским и словацким народами", - проинформировал в Госдепартаменте. В ходе беседы, как отмечается, шеф американской дипломатии "выразил осуждение политическому насилию во всех его проявлениях". Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

https://ria.ru/20240515/fitso-1946240737.html

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в мире, словакия, украина, сша, роберт фицо, энтони блинкен, нато, государственный департамент сша, покушение на премьер-министра словакии фицо