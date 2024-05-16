https://ria.ru/20240516/pokushenie-1946517827.html

Очевидцы рассказали подробности покушения на Фицо

Очевидцы рассказали подробности покушения на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

Очевидцы рассказали подробности покушения на Фицо

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло очень быстро, сначала выстрелы можно было принять за взрывы петард, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T19:18

2024-05-16T19:18

2024-05-16T19:25

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо произошло очень быстро, сначала выстрелы можно было принять за взрывы петард, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев. "Я понял, что в него выстрелили, только после второго выстрела. Все произошло так быстро", - приводит агентство слова очевидца Рихарда Крайчика. Он отметил, что сперва принял выстрелы за взрывы петард. При этом он не может поверить, что покушение произошло в таком тихом городе, как Гандлова в 190 километрах от Братиславы. Алжбета Райчкова, которая также стала свидетелем покушения, пришла на площадь, чтобы увидеть премьера. Она заявила, что глубоко потрясена случившимся. "Сейчас людям... не хватает человечности, честности и чувства благодарности", - сказала она. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946275262.html

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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо