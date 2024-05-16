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Напавший на Фицо участвовал в акциях против власти, заявило МВД Словакии

Напавший на Фицо участвовал в акциях против власти, заявило МВД Словакии - РИА Новости, 16.05.2024

Напавший на Фицо участвовал в акциях против власти, заявило МВД Словакии

Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками, заявил... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:34

2024-05-16T14:34

2024-05-16T14:47

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Стрелявший в премьера Словакии Роберта Фицо действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками, заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток."Можем подтвердить, что подозреваемый не входит ни в одну радикальную политическую группировку, ни правую, ни левую. Речь идет об "одиночке"… Можем подтвердить, что подозреваемый участвовал в антиправительственных протестах, которые проходят с прошлого года", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вело словацкое телевидение.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу.

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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо