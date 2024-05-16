https://ria.ru/20240516/platezhi-1946319752.html

Путин рассказал о платежах между Россией и Китаем

Путин рассказал о платежах между Россией и Китаем - РИА Новости, 16.05.2024

Путин рассказал о платежах между Россией и Китаем

Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:07

2024-05-16T08:07

2024-05-16T08:07

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китай

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владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, заявил президент РФ Владимир Путин. "За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе. Мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение, добавил Путин, "обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты". "Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html

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китай

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россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире