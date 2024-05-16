https://ria.ru/20240516/platezhi-1946319752.html
Путин рассказал о платежах между Россией и Китаем
Путин рассказал о платежах между Россией и Китаем - РИА Новости, 16.05.2024
Путин рассказал о платежах между Россией и Китаем
Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T08:07
2024-05-16T08:07
2024-05-16T08:07
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15396/36/153963682_0:0:386:217_1920x0_80_0_0_17f80a051002047f4050a0379c21d19c.jpg
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, заявил президент РФ Владимир Путин. "За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе. Мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение, добавил Путин, "обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты". "Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240516/otnosheniya-1946116887.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15396/36/153963682_48:0:337:217_1920x0_80_0_0_28a5dca887c7d2d7b0035d0086fbf08f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин рассказал о платежах между Россией и Китаем
Путин: около 90% платежей между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Порядка 90% всех платежей между Россией и Пекином проводятся в рублях и юанях, совместное решение перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран, товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами. Сформирован весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном составе.
Мощный импульс расширению торговых потоков придало своевременное совместное решение, добавил Путин, "обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты". "Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены", - сказал президент РФ.